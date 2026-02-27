Logo
Kineska svemirska agencija: Sletjećemo na Mjesec prije 2030.

Telegraf

27.02.2026

15:22

Пун Мјесец
Foto: Frank Cone/Pexels

Kineska agencija za letenje ljudske posade u svemir (CMSA) saopštila je danas (27.februara) planove za dvije misije svemirskih letova sa posadom i jednu misiju snabdijevanja teretom u 2026. godini, uz učešće astronauta iz specijalnih administrativnih regiona Hongkonga i Makaa.

CMSA je, takođe, potvrdila da kineski program slijetanja na Mjesec napreduje prema cilju prvog slijetanja prije 2030. godine, prenio je Global tajms.

Jedan pakistanski astronaut trebalo bi da obavi kratkoročnu misiju na Kineskoj svemirskoj stanici kao stručnjak za teret, sprovodeći naučne eksperimente za Pakistan.

CMSA je saopštila da program ljudskih svemirskih letova u potpunosti sprovodi direktive 15. petogodišnjeg plana Kine, fokusirajući se na razvoj svemirske stanice i pripremu misija slijetanja na Mjesec, prenosi Telegraf.

Do sada su ključni projekti programa dobro napredovali, uključujući raketu nosač "Dugi mart-10", svemirsku letelicu sa posadom Mengdžou i lunarni lender Lanjue.

DESINGERICA-080925

Scena

Desingerici prijeti zatvor zbog jagnjeta na bini?

CMSA je, takođe, istakla da nastavlja da promoviše međunarodnu saradnju u oblasti svemirskih letova.

Prethodne godine Kina i Pakistan su potpisali sporazum o selekciji i obuci astronauta, a sada je jedan pakistanski astronaut planiran za kratku misiju kao stručnjak za teret na kineskoj svemirskoj stanici.

Od pokretanja programa, na kineskoj svemirskoj stanici sprovedeno je 267 naučno-istraživačkih i primjenskih projekata iz oblasti svemirskog života, mikrogravitacije, fizike i novih svemirskih tehnologija, doprinoseći međunarodnim naučnim dostignućima i unapređujući kineske kapacitete u svemiru, ističe Global tajms.

Mjesec

astronauti

Kina

Komentari (0)
