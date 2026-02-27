Studenti imaju pravo na povraćaj dijela školarine: Evo šta treba da urade

Samofinasirajući studenti, njih 7.100, koji imaju pravo na povraćaj dijela školarine za školsku 2004/2025.godinu, nema otvorenu studentsku karticu.

Ministarstvo prosvete poziva sve samofinansirajuće studente, koji ostvaruju pravo za povraćaj 50 odsto plaćene školarine za školsku 2024/2025. godinu, da se prijave za otvaranje Studentske kartice, kako bi bi im sredstva bila refundirana i da to hitno učine najkasnije do petka 6. marta 2026. godine, putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/

Ministarstvo prosvjete, u želji da svaki samofinansirajući student ostvari svoje pravo na povraćaj školarine za prošlu školsku godinu, produžilo je rok za isplatu posljednje rate sredstva samofinansirajućim studentima za sedam radnih dana.

U razmjeni podataka između Ministarstva prosvjete, Uprave za trezor i Banke Poštanska štedionica utvrđeno je da još 7.100 samofinasirajućih studenta koji imaju pravo na isplatu sredstva, nemaju otvorenu Studentsku karticu.

Naime, utvrđeno je da od 7.221 studenta kojima je trebalo da budu uplaćena sredstva po osnovu povraćaja 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2024/2025. godini, samo 121 student ima Studentsku karticu, odnosno otvoren račun kod Poštanske štedionice koji je povezan sa Studentskom karticom.

Imajući u vidu da nije moguće izvršiti dodatne isplate po osnovu plaćenih školarina za školsku 2024/2025.godinu , za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, pozivamo studente koji imaju pravo na povraćaj sredstava da se prijave za otvaranje Studitske kartice kako bi im sredstva bila refundirana, prenosi Telegraf.