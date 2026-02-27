Stiže krvavi pun Mesec - 3. mart je ključan

Krvavi pun Mjesec (Blood Moon), koji će ujedno biti i pomračen, očekuje nas 3. marta u zemljanom znaku Djevice. Pomračen krvavi Mjesec imaće snažan uticaj na Djevice, Ribe, Strijelčeve i Blizance.

Pun krvavi Mjesec u Djevici 3. marta donosi snažnu kulminaciju procesa koji su započeti još tokom mladog Mjeseca (23. avgusta 2025.) u istom znaku, ali sada pod pojačanom energijom pomračenja koje osvjetljava sve ono što smo pokušavali da držimo pod kontrolom.

Djevica je znak analize, rada, zdravlja, svakodnevnih navika i služenja, pa ova lunarna faza naglašava potrebu da sagledamo realnost bez uljepšavanja. Krvavi ton Mjeseca simbolično govori o dubokoj transformaciji, o završecima koji mogu da bole, ali koji su neophodni da bismo se oslobodili pretjerane brige i samokritike.

Pun Mjesec u Djevici 3. marta se naziva krvavi zato što će doći do pomračenja, pa Mjesec može da poprimi crvenkastu boju.

Sukob između razuma i prepuštanja

Ovaj pun Mjesec stoji nasuprot Suncu u Ribama, pa se aktivira osa Djevica–Ribe, odnos razuma i vjere, kontrole i prepuštanja, reda i haosa. Bićemo rastrzani između potrebe da sve organizujemo i želje da pustimo da se stvari odvijaju spontano.

Ako smo previše živjeli u energiji Riba, odnosno bježali od obaveza, idealizovali, potiskivali, Djevica sada traži konkretne poteze. Ako smo, pak, bili previše kritični prema sebi, pun Mjesec može donijeti spoznaju da savršenstvo nije cilj, već ravnoteža.

Fokus na zdravlju i detaljima

Na kolektivnom planu, energija Djevice ukazuje na teme zdravstva, radnih uslova, administracije i svakodnevnog sistema funkcionisanja. Mogu se razotkriti greške, propusti ili informacije koje su bile skrivene u detaljima. Na ličnom planu, svako od nas će osjetiti ovu lunarnu fazu u oblasti natalne kuće u kojoj nam se nalazi Djevica.

Pun Mjesec donosi osvjetljenje onoga što više ne funkcioniše u našim rutinama i odnosima, a pomračenje daje osjećaj sudbinskog preokreta. Sve što sada kulminira ima korene u prošlosti i traži završetak kako bismo u narednim mjesecima mogli da gradimo stabilnije i zdravije temelje.

Podsjetimo, posljednji pun Mjesec je bio u Lavu.