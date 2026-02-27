Logo
"Stiglo bi se u antičko doba": Koliko smo razgovarali u Republici Srpskoj

SRNA

27.02.2026

12:43

"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

Građani su prošle godine u Republici Srpskoj ostvarili 1,22 milijarde minuta razgovora u mobilnoj telefoniji, dok je u fiksnoj telefoniji zabilježeno oko 349.000 minuta, navedeno je u rubrici "Čudne stvari" Republičkog zavoda za statistiku.

"To znači da se na jedan minut razgovora u fiksnoj telefoniji ostvari 3.508 minuta razgovora u mobilnoj telefoniji", naveli su iz Zavoda i dodali da to jasno pokazuje da je mobilna komunikacija postala dominantan oblik povezivanja među građanima.

Ako se uzme u obzir da u Republici Srpskoj, prema procjeni, žive 1.110.494 stanovnika, dolazi se do podatka da je svaki stanovnik prošle godine u prosjeku razgovarao 1.102 minuta.

Broj od 1,22 milijarde minuta, koliko su stanovnici Republike Srpske prošle godine proveli u razgovorima u mobilnoj telefoniji, ekvivalentan je periodu od 2.327 godina.

"To znači, da kada bi sat počeo da otkucava unazad od danas, stiglo bi se u antičko doba, to jest u 302. godinu prije nove ere", naveli su iz Zavoda.

Najviše razgovora u mobilnoj telefoniji u prošloj godini ostvarili su postpejd korisnici i to 1,09 milijardi minuta, dok su pripejd korisnici razgovarali više od 133 miliona minuta. Najviše poziva zabilježeno u oktobru.

