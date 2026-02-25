Logo
Uvodi se obavezna registracija pripejd SIM kartica u BiH

25.02.2026

12:45

Komentari:

0
Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ
Foto: Unsplash

Na prijedlog ministra komunikacija i transporta BiH Edina Forte, Savjet ministara BiH je na današnjoj sjednici usvojilo Zakon o dopunama Zakona o komunikacijama, kojim se uvodi obaveza registracije korisnika mobilnih telekomunikacionih usluga s plaćanjem unaprijed (pripejd korisnici).

Ovim izmjenama zatvara se pravna praznina koja je do sada omogućavala korištenje prijepd SIM kartica bez registracije korisnika, što je u praksi otežavalo ili onemogućavalo efikasno vođenje istraga.

Utvrđivanje identiteta

Naime, bezbjednost i pravosudne institucije se suočavaju s ozbiljnim ograničenjima u utvrđivanju identiteta osoba koje koriste telekomunikacijske usluge za izvršenje krivičnih djela, budući da formalni pretplatnički odnos ne postoji.

"Ovo je mjera koja jača bezbjednost građana, a ne zadire u njihovu privatnost. Ne uvodimo nadzor sadržaja komunikacija, nego obavezu identifikacije korisnika kao što je to već slučaj kod postpejd ugovora", izjavio je Forto, dodavši da se nada da će Zakon u što kraćem roku proći parlamentarnu proceduru.

Zakon predviđa i jasne rokove za primjenu

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je dužna u roku od šest mjeseci donijeti podzakonski akt kojim će se detaljno urediti procedura registracije, dok operateri imaju rok od 18 mjeseci da registruju sve postojeće prepaid korisnike. Tek po isteku tog roka operater je dužan obustaviti pružanje usluge korisniku koji nije registrovan, prenosi Kliks.

Mobilni telefon

pripejd korisnici

Savjet ministara BiH

Komentari (0)
