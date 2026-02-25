Danas sunčano na pojedinim mjestima do 20 stepeni

Izvor:
SRNA
25.02.2026
09:09
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje sunčanije i toplije vrijeme nego prethodnih dana, a dnevna temperatura će u pojedinim mjestima dostizati 19 stepeni Celzijusovih
Duvaće slab vjetar, na jugu i istoku umjeren do pojačan, sjevernih smjerova.
Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 na istoku do 19 na zapadu, u višim predjelima na istoku od šest stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srpskoj i FBiH jutros preovladava hladno i pretežno vedro vrijeme, a oko rijeka i po kotlinama na sjeveru ima prolazne magle, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac i Drvar minus tri, Han Pijesak, Šipovo i Drinić minus dva, Bileća, Mrkonjić Grad i Ribnik minus jedan, Banjaluka, Prijedor, Srbac, Čemerno, Kneževo i Bihać nula, Kalinovik, Novi Grad i Tuzla jedan, Doboj, Rudo i Sarajevo dva, Srebrenica tri, Bijeljina, Višegrad i Gacko četiri, Trebinje pet i Mostar osam stepeni Celzijusovih.
