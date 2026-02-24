Logo
Važno je da ne odustajete: Ako patite, sutra se obratite ovom svetitelju

Важно је да не одустајете: Ако патите, сутра се обратите овом светитељу
Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra obilježavaju praznik posvećen Sveti Meletije Antiohijski, jednom od najvećih tumača Svetog pisma i istaknutom borcu za očuvanje pravoslavlja u 4. vijeku.

Njegov život bio je gotovo u potpunosti obilježen borbom protiv Arijeve jeresi, teološkog učenja koje je izazvalo duboke pod‌jele unutar hrišćanskog svijeta, dovodeći u pitanje prirodu Isusa Hrista i osnovne istine vjere. Ovaj sukob trajao je decenijama i često prelazio granice rasprave, prerastajući u otvorene progone.

Sveti Meletije, koji je bio arhiepiskop, više puta je zbacivan sa svog položaja onda kada bi jeretici zadobili prevlast. Ipak, svaki put kada bi pravoslavci uspjeli da povrate uticaj, vraćao se na svoju katedru i nastavljao svoju misiju – nepokolebljivo i bez kompromisa.

Koliko su pod‌jele u to vrijeme bile snažne, govori i predanje prema kojem je tokom jedne njegove propovijedi u crkvi, sopstveni đakon, tajni jeretik, prišao i rukom mu zatvorio usta kako bi ga spriječio da govori. Ne mogavši da nastavi besjedu riječima, Sveti Meletije je nastavio da propoveda pokretima ruku, ne odustajući od poruke koju je želio da prenese vjernicima.

Храна

Zdravlje

Stručnjaci upozoravaju: Ako večerate kasno, ovo bi moglo da vas zabrine

Osim po borbi protiv Arijevaca, ostao je upamćen i kao duhovni oslonac velikim svetiteljima koji su oblikovali hrišćansku misao. Na Drugom vaseljenskom saboru postavio je Grigorije Bogoslov za svog nasljednika na carigradskom patrijarškom prestolu, rukopoložio Vasilije Veliki za đakona, dok je krstio Jovan Zlatousti.

Upokojio se 381. godine, a njegove mošti kasnije su prenijete u Antiohiju, na prostoru današnje Turske.

Danas se Sveti Meletije smatra zaštitnikom pravdoljubivih i časnih ljudi – onih koji ne odstupaju od svojih moralnih i pravednih uvjerenja čak i kada zbog njih trpe nepravdu ili osudu. Vjeruje se da upravo takvi ljudi imaju njegovu posebnu zaštitu i blagoslov.

Ukoliko se nađete u situaciji da zbog svojih ispravnih stavova snosite posljedice, prema narodnom vjerovanju, treba da se obratite ovom svetitelju iskrenom molitvom:

Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vjere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Meletije, moli Hrista Boga da spase duše naše.

Vjeruje se da se ovaj običaj ne valja preskočiti, jer će pomoć stići onima čija je molitva istinska, prenosi Ona.rs.

