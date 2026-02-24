Na međunarodnoj konferenciji predstavljeno 13 medicinskih ustanova iz Srpske

Na međunarodnoj konferenciji zdravstvenog turizma danas se u Beču uspješno predstavilo 13 medicinskih ustanova iz Republike Srpske.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, koji predvodi delegaciju iz Republike Srpske sa više od 40 članova, rekao je Srni da je ova konferencija omogućila razmjenu iskustva i znanja za brže napredovanje domaćih medicinskih ustanova.

On je podsjetio da je Republika Srpska uložila oko 250 miliona evra u obnavljanje i izgradnju novih objekata javnih zdravstvenih ustanova, čime su ukupni kapaciteti podignuti na znatno viši nivo.

"Posljednjih pet do šest godina zdravstvo Republike Srpske fokusirano je na to da se na što ekonomičniji način obezbijedi što veći kvalitet usluge", poručio je Šeranić.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović rekao je da je međunarodna konferencija nastavak komunikacije institucija, te predstavlja sjajnu priliku za produbljivanje saradnje.

Profesor doktor Tamara Kovačević Preradović istakla je da Republika Srpska ima visokokvalitetnu i savremenu medicinsku uslugu, prati globalne trendove, te redovno učestvuje na najznačajnijim međunarodnim edukacijama i u svakodnevnoj praksi primjenjuje najmodernije tehnologije, uključujući i vještačku inteligenciju.

"Sve to predstavlja snažan i pouzdan temelj da pacijentima iz Austrije ponudimo vrhunsku, sigurnu i konkurentnu zdravstvenu uslugu, u potpunosti usklađenu sa evropskim standardima", navela je Preradovićeva.

Vladimir Blagojević iz agencije banjalučke MedNet ukazao je na konkretne iskorake i međunarodnu afirmaciju koja se odnosi na predstavljanje ponude medicinskih ustanova i povezivanje domaćih klinika sa zainteresovanim klijentima iz Austrije.

Konferenciji "Buking helt Jurop end Srpska" čiji su organizatori agencije MedNet MedNet i Tri roks iz Banjaluke, uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Austriji i Ministarstva trgovine i turizma Srpske, prisustvuje više od 100 učesnika dominantno iz Austrije i Srpske.