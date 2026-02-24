Tektonska promjena na tržištu rada: Ukida se minimalna zarada u Njemačkoj?

Njemačka bi uskoro mogla da napravi ozbiljan zaokret u politici minimalne zarade. Savez CDU/CSU planira da oslabi postojeće propise i omogući izuzetke za sezonske radnike u poljoprivredi, i to u trenutku kada čitav sektor u velikoj mjeri zavisi upravo od te radne snage.

Prema pisanju njemačkih medija, predlog udruženja okruga Južni Baden, kojim se traži da se minimalna satnica više ne primenjuje na sezonske radnike, jednoglasno je prihvaćen. U rezoluciji se navodi da je CDU "posvećen omogućavanju izuzetaka od minimalne satnice za sezonske radnike u poljoprivredi".

Prema važećem nemačkom zakonodavstvu, minimalna satnica trebalo bi da važi za sve radnike bez izuzetka. U zakonu se izričito navodi da "svaki radnik ima pravo na zaradu najmanje u visini zakonske minimalne satnice".

Zakon je jasan, ali CDU želi promjenu

Uprkos tome, CDU/CSU već duže vrijeme pokušava da izmijeni to pravilo, što gotovo sigurno vodi ka sukobu sa koalicionim partnerima. Dosadašnje rasprave o izmjenama zako¸1zale su koliko je ova tema politički osjetljiva.

Generalni sekretar Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) Tim Klisendorf upozorio je na šire posljedice takvog predloga, ističući da je reč o osnovnom pravu radnika da zarade platu koja ih štiti od siromaštva.

"Sezonski radnici ne mogu jednostavno biti isključeni iz tog prava", poručio je, prenose njemački mediji.

Plan CDU-a naišao je i na oštre kritike opozicije. Kada je Njemačko udruženje poljoprivrednika prošle godine iznijelo sličan zahtjev, reagovala je i Lijeva stranka (Die Linke). Dirk Brun, portparol te stranke za poljoprivrednu politiku, tada je izjavio da ideja o nižim platama za strane radnike mora biti „najodlučnije odbačena“. U saopštenju je naglasio da bi takva mjera bila ne samo nehumana, već bi ozbiljno narušila osnovne radne i socijalne standarde u Njemačkoj.

Minimalna satnica raste

Minimalna satnica u Njemačkoj početkom ove godine porasla je na 13,90 evra, a Komisija za minimalnu zaradu već je dogovorila novo povećanje na 14,60 evra sljedeće godine.

Ministar poljoprivrede savezne pokrajine Baden-Württemberg, Peter Hauk (CDU), upozorava da takav rast plata ugrožava konkurentnost njemačke poljoprivrede. Prema njegovim riječima, smanjenje troškova rada neophodno je kako bi poljoprivredna proizvodnja u Njemačkoj ostala održiva.

CDU dodatno opravdava svoj predlog tvrdnjom da sezonski radnici, zbog specifičnih ugovora, plaćaju manje poreza i doprinosa. Takođe ističu da mnogi dolaze iz zemalja u kojima su zarade znatno niže, pa bi i satnica ispod njemačkog minimuma i dalje bila iznad standarda u njihovim matičnim državama.

Bez sezonskih radnika nema žetve

Dok traje politička rasprava, podaci jasno pokazuju koliko je poljoprivreda zavisna od sezonske radne snage. Prema podacima statistike, u aprilu 2025. godine oko 28 odsto svih radnika u njemačkoj poljoprivredi činili su sezonski radnici – ukupno njih 242.800. Zanimljivo je da su žene činile čak 44 odsto sezonskih radnika, dok je njihov udio među stalno zaposlenima i porodičnim radnicima znatno manji.

Veliki dio poljoprivredne proizvodnje i dalje nije automatizovan. Poslovi poput berbe špargle, bobičastog voća ili jabuka zahtijevaju fizički izuzetno naporan rad, često u pognutom položaju, zbog čega je nedostatak radne snage hroničan problem.

U samom predlogu navodi se da minimalna satnica slabi konkurentnost domaćih farmi i dugoročno ugrožava bezbjednost snabdevanja hranom u Njemačkoj. Ipak, kritičari upozoravaju da se čitav problem svodi na pokušaj smanjenja troškova na račun najranjivijih radnika.

Sezonski radnici iz inostranstva ostaju nezamenjivi za njemačku poljoprivredu, ali pitanje koje se sada postavlja jeste – da li će njihova neophodnost postati izgovor za ukidanje osnovne radne zaštite.