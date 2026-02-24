Porodilji iz Banjaluke dijagnostikovano moždano krvarenje, hitno prevezena u Beograd

Izvor:
Porodilja /34/ kojoj je dijagnostikovano moždano krvarenje uspješno je helikopterom iz Banjaluke transportovana na neurohirurgiju u Beograd, saopšteno je iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
U saopštenju se ističe da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sinoć u kasnim večernjim časovima realizovali ovu zahtjevnu vazdušnu medicinsku evakuaciju, i to u uz složene meteorološke prilike, što je zahtijevalo dodatnu preciznost i koordinaciju svih uključenih službi.
Iz Uprave navode da je pacijentkinja, uz stalni nadzor medicinskog tima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, helikopterom transportovana u Urgentni centar – Kliniku za neurohirurgiju u Beogradu.
"Helikopter je u Beograd sletio nekoliko minuta prije ponoći, nakon čega je pacijentkinju preuzeo dežurni neurohirurški tim radi daljeg liječenja", navodi se u saopštenju.
