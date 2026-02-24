Logo
Large banner

Porodilji iz Banjaluke dijagnostikovano moždano krvarenje, hitno prevezena u Beograd

Izvor:

SRNA

24.02.2026

10:49

Komentari:

0
Породиљи из Бањалуке дијагностиковано мождано крварење, хитно превезена у Београд

Porodilja /34/ kojoj je dijagnostikovano moždano krvarenje uspješno je helikopterom iz Banjaluke transportovana na neurohirurgiju u Beograd, saopšteno je iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

U saopštenju se ističe da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sinoć u kasnim večernjim časovima realizovali ovu zahtjevnu vazdušnu medicinsku evakuaciju, i to u uz složene meteorološke prilike, što je zahtijevalo dodatnu preciznost i koordinaciju svih uključenih službi.

Iz Uprave navode da je pacijentkinja, uz stalni nadzor medicinskog tima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, helikopterom transportovana u Urgentni centar – Kliniku za neurohirurgiju u Beogradu.

"Helikopter je u Beograd sletio nekoliko minuta prije ponoći, nakon čega je pacijentkinju preuzeo dežurni neurohirurški tim radi daljeg liječenja", navodi se u saopštenju.

helikopter hs Srpske

Republika Srpska

Imaš želju postati pilot? Konkurs traje do kraja sedmice!

Podijeli:

Tagovi :

Medicinski transport

Banjaluka

UKC Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Беба

Svijet

Medicinski presedan: Ovo je prva beba rođena putem presađene materice

1 h

0
Медицинска сестра открила шта пацијенти најчешће кажу пред смрт

Zanimljivosti

Medicinska sestra otkrila šta pacijenti najčešće kažu pred smrt

1 sedm

0
Медицинар сам себи спасио живот извођењем Хајмлиховог захвата

Zanimljivosti

Medicinar sam sebi spasio život izvođenjem Hajmlihovog zahvata

1 sedm

0
Напад на медицински тим још један корак Кијева ка ескалацији сукоба

Svijet

Napad na medicinski tim još jedan korak Kijeva ka eskalaciji sukoba

1 mj

0

Više iz rubrike

Адитиви у храни "пале ватру" у цријевима: Од ових намирница из маркета нема горих, а купујемо их стално

Društvo

Aditivi u hrani "pale vatru" u crijevima: Od ovih namirnica iz marketa nema gorih, a kupujemo ih stalno

1 h

0
Беба дијете

Društvo

U Srpskoj rođene 24 bebe

3 h

0
За шта се вјерници моле Светом Власилију?

Društvo

Za šta se vjernici mole Svetom Vlasiliju?

4 h

0
Метеоролози о наредним данима: Биће натпросјечно топло

Društvo

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner