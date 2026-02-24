Aditivi u hrani "pale vatru" u crijevima: Od ovih namirnica iz marketa nema gorih, a kupujemo ih stalno

Aditivi, koje proizvođači hrane koriste kako bi produžili rok trajanja proizvoda, mogu da izazovu posljedice. Najugroženija su crijeva, u kojima pod uticajem čak i jedne od ovih supstanci, može da se razvije upalni proces.

U našem telu funkcioniše ogromna zajednica triliona mikroorganizama, poznata kao mikrobiom, koja utiče na brojne aspekte zdravlja. Kako za "Bi-Bi-Si" objašnjava Melisa Lejn, stručnjak za epidemiologiju i ishranu sa Univerziteta Dikin, raznovrsnost crevnih bakterija može se uporediti sa raznolikom šumom - što je bogatija, to je otpornija na poremećaje.

Nauka već dugo potvrđuje da je zdrav i raznovrstan mikrobiom ključan za opšte blagostanje, jer utiče, između ostalog, na raspoloženje, metabolizam i rad mozga. Mala raznovrsnost bakterija povezuje se sa problemima sa snom, lošijim stanjem crijeva i pojačanim upalama, dok veća raznovrsnost može da doprinese dužem životu.

Štetni aditivi u hrani

Namirnice koje svakodnevno konzumiramo, mogu da naruše ovaj ekosistem. Posebno je visoko prerađena hrana povezana sa poremećajima mikrobioma, a tome mogu da doprinesu brojni aditivi poput emulgatora, vještačkih zaslađivača i boja.

Lista sastojaka mnogih proizvoda iz prodavnice pokazuje koliko su ove supstance česte - poboljšavaju ukus, teksturu, konzistenciju i produžavaju trajnost. Emulgatori, koji omogućavaju mešanje vode i masti, zaslužni su, na primjer, za kremastu strukturu sladoleda ili dugotrajnu mekoću peciva. Procene pokazuju da se nalaze u oko polovini proizvoda dostupnih u britanskim supermarketima.

Ipak, istraživanja sugerišu da neki od ovih aditiva mogu negativno da utiču na mikrobiom i povezani su sa većim rizikom od bolesti creva, poput inflamatornih bolesti creva (IBD), sindroma iritabilnog creva (IBS) ili raka debelog crijeva.

Jedite raznovrsno i svježe

Uprkos rastućoj zabrinutosti, ne postoje zvanične preporuke za izbegavanje emulgatora. Razlog je to što postoji veliki broj različitih aditiva, a naučnici još uvijek ne znaju tačno koji su najproblematičniji ili da li je upravo njihova kombinacija najštetnija. Laboratorijska istraživanja pokazuju da kombinacije popularnih aditiva mogu da pojačaju oštećenje ćelija.

Osim samih sastojaka, važan je i stepen prerade hrane. U jednom istraživanju, Melisa Lejn pokazala je da ishrana bogata visoko prerađenim proizvodima dovodi do smanjenja raznovrsnosti mikrobioma, iako su upoređivane dijete imale sličnu nutritivnu i kalorijsku vrijednost. Osobe koje su jele svježa, minimalno prerađena jela imale su raznovrsniju crevnu floru i manje probavnih tegoba.

Naučnici takođe ističu da je visoko prerađena hrana često siromašna hranljivim materijama poput vlakana i polifenola, koji podržavaju zdravlje crijeva i imaju protivupalno dejstvo.

Stručnjaci savjetuju da, kad god je moguće, kuvamo od osnovnih, svežih namirnica. Potpuno izbjegavanje visoko prerađene hrane nije realno, ali je važno voditi računa o izbalansiranoj ishrani i češće birati neprerađene proizvode, naročito kada su u pitanju grickalice koje često čine značajan deo dnevnog unosa kalorija.

Na kraju, najjednostavnije pravilo ostaje i najbolje - što više sveže i prirodne hrane u ishrani, to bolje za naše zdravlje i za mikroorganizme koji žive u našim crijevima.

(Mondo)