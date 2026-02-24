Logo
Large banner

U Italiji pronađene Musolinijeve bilješke o sastanku sa Hitlerom

Izvor:

Sputnik Srbija

24.02.2026

10:01

Komentari:

0
У Италији пронађене Мусолинијеве биљешке о састанку са Хитлером

U Italiji su pronađene do sada nepoznate bilješke bivšeg fašističkog diktatora Benita Musolinija o sastanku sa nacističkim vođom Adolfom Hitlerom 1944. godine, prenijeli su njemački mediji.

Kako se navodi, specijalna jedinica karabinjera predala je rukom pisane bilješke na pet stranica centralnom državnom arhivu u Rimu.

Smatra se da su bilješke od “posebnog istorijskog značaja“, navode mediji.

Dokumenti su bili ponuđeni na prodaju u jednoj aukcijskoj kući u Torinu, a policija ih je konfiskovala i sprovela detaljnu analizu.

musolini unuk

Fudbal

Musolinijev praunuk postigao gol, navijači ga proslavili fašističkim pozdravom

Početne istrage, zasnovane na upoređivanju rukopisa, pokazale su da se rukopis i monogram “M“ na kraju jedne od stranica mogu jasno pripisati Musoliniju.

Prema riječima stručnjaka iz specijalne jedinice karabinjera za zaštitu kulturne baštine, sporni dokumenti su zapisi o sastanku sa Hitlerom održanom 22. aprila 1944. godine u dvorcu Kleshajm u blizini Salcburga, u Austriji.

Bilješke se odnose na razne teme vezane za oružane snage, politiku, ekonomiju i rad.

Napisane su, po svemu sudeći, u okviru direktnih priprema za sastanak dva diktatora.

Vlasti nisu objavile nikakve detaljnije informacije o sadržaju bilješki.

Владимир Путин

Svijet

Putin o Napoleonu i Hitleru: Htjeli da pljačkaju i otmu tuđe

Iako bilješke nisu datirane, njihov sadržaj, kako je navedeno iz policije, odgovara temama o kojima su razgovarali Musolini i njegovo uže okruženje tokom sastanka sa Hitlerom.

Stručnjaci vjeruju da je Musolini vjerovatno takođe koristio bilješke tokom konferencije, jer su presavijene četiri puta, navode njemački mediji.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

Adolf Hitler

sastanak

Benito Musolini

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ковачевић о Ганићу: Ни за Хитлера и Изетбеговића не постоје пресуде, па знамо

Republika Srpska

Kovačević o Ganiću: Ni za Hitlera i Izetbegovića ne postoje presude, pa znamo

2 mj

0
Адолф Хитлер

Svijet

Adolf Hitler ponovo pobjeđuje na izborima

3 mj

0
Познати репер упоредио Јаника Синера са Адолфом Хитлером

Tenis

Poznati reper uporedio Janika Sinera sa Adolfom Hitlerom

5 mj

0
Додик: Неће бити пријевремених избора, Шмит има исто понашање као Хитлер

Republika Srpska

Dodik: Neće biti prijevremenih izbora, Šmit ima isto ponašanje kao Hitler

5 mj

0

Više iz rubrike

Оживио птицу масажом срца: Голман на утакмици напуцао галеба, капитен га спасио

Zanimljivosti

Oživio pticu masažom srca: Golman na utakmici napucao galeba, kapiten ga spasio

3 h

0
Хороскоп за уторак: Мале промјене у плановима отварају простор за боље потезе

Zanimljivosti

Horoskop za utorak: Male promjene u planovima otvaraju prostor za bolje poteze

3 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

13 h

0
Пилећа крилца

Zanimljivosti

Krilca se našla pred sudom

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner