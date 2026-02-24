U Italiji pronađene Musolinijeve bilješke o sastanku sa Hitlerom

Izvor:
Sputnik Srbija
24.02.2026
10:01
Komentari:0
U Italiji su pronađene do sada nepoznate bilješke bivšeg fašističkog diktatora Benita Musolinija o sastanku sa nacističkim vođom Adolfom Hitlerom 1944. godine, prenijeli su njemački mediji.
Kako se navodi, specijalna jedinica karabinjera predala je rukom pisane bilješke na pet stranica centralnom državnom arhivu u Rimu.
Smatra se da su bilješke od “posebnog istorijskog značaja“, navode mediji.
Dokumenti su bili ponuđeni na prodaju u jednoj aukcijskoj kući u Torinu, a policija ih je konfiskovala i sprovela detaljnu analizu.
Početne istrage, zasnovane na upoređivanju rukopisa, pokazale su da se rukopis i monogram “M“ na kraju jedne od stranica mogu jasno pripisati Musoliniju.
Prema riječima stručnjaka iz specijalne jedinice karabinjera za zaštitu kulturne baštine, sporni dokumenti su zapisi o sastanku sa Hitlerom održanom 22. aprila 1944. godine u dvorcu Kleshajm u blizini Salcburga, u Austriji.
Bilješke se odnose na razne teme vezane za oružane snage, politiku, ekonomiju i rad.
Napisane su, po svemu sudeći, u okviru direktnih priprema za sastanak dva diktatora.
Vlasti nisu objavile nikakve detaljnije informacije o sadržaju bilješki.
Iako bilješke nisu datirane, njihov sadržaj, kako je navedeno iz policije, odgovara temama o kojima su razgovarali Musolini i njegovo uže okruženje tokom sastanka sa Hitlerom.
Stručnjaci vjeruju da je Musolini vjerovatno takođe koristio bilješke tokom konferencije, jer su presavijene četiri puta, navode njemački mediji.
