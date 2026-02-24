Oživio pticu masažom srca: Golman na utakmici napucao galeba, kapiten ga spasio

Nesvakidašnji incident obilježio je amaterski fudbalski meč u Istanbulu. Umjesto o golovima, priča se o herojskom činu i spasavanju jednog nedužnog života usred utakmice.

Amaterska fudbalska utakmica u Istanbulu prekinuta je zbog incidenta kakav se rijetko viđa igrač je uspio da oživi galeba nakon što ga je slučajno pogodila lopta. Sve se odigralo tokom finala plej-ofa Prve istanbulske amaterske lige, u kojem su se za ulazak u viši rang borili Mevlanakapi Guzelhisar i Istanbul Jurdum Spor.

Golman nokautirao pticu, kapiten odmah dotrčao u pomoć

Igrao se 22. minut kada je čuvar mreže Istanbul Jurdum Spora, Muhamet Ujanik, ispucao loptu iz svog kaznenog prostora. Na nesreću, lopta je u letu pogodila galeba koji se odmah srušio na travu. Ujanik je kasnije priznao da u prvi mah nije ni shvatio šta se desilo, sve dok nije prišao ptici. Kako kaže, bio je u šoku i duboko potresen jer je svjestan da je u pitanju živo biće.

🇹🇷 In Turkey, during an amateur league match in Istanbul, a goalkeeper accidentally hit a seagull with the ball.



A player from one of the teams managed to perform CPR on the bird and saved its life. pic.twitter.com/USKsUMz2YR — Russian Market (@runews) February 23, 2026

Ipak, heroj dana bio je kapiten ekipe Gani Čatan. On je prvi dotrčao do povrijeđene ptice i primjetio da galeb ne daje znake života. Instinktivno je počeo sa reanimacijom, odnosno masažom srca. Čatan je objasnio da je proces trajao oko dva minuta i da nije želio da odustane sve dok nije vidio da se ptici pomjeraju noge i oči. Ubrzo nakon toga, galeb je počeo da dolazi svijesti, piše Ssportal.

Ptici je odmah data voda, a potom je iznijeta sa terena i predata medicinskom osoblju. Zanimljivo je da Čatan nema nikakvu medicinsku obuku, već je sve radio po osjećaju kako bi spasao životinju.

Ljekari preuzeli brigu, čuvar mreže želi da posjeti “žrtvu”

Nakon prve pomoći na terenu, galeb je dobio adekvatnu njegu. Kasnije je potvrđeno da je ptica zadobila povredu krila zbog koje neko vrijeme neće moći da leti, ali je pod stalnim nadzorom veterinara. Golman Ujanik je poručio da bi volio da poseti galeba čim sazna u kojoj se tačno ambulanti nalazi.

Onur Ozsoj, koji je komentarisao utakmicu uživo, istakao je da je ovaj detalj privukao nevjerovatnu pažnju javnosti. Opisao je scenu kao nešto što se viđa “jednom u životu”, dodajući da je u trenucima borbe za život ptice u prenosu zavladala potpuna tišina. Kasnije su do novinarske ekipe stigle vijesti da galeb već polako hoda, što je svima donijelo olakšanje.

“Ovo je važnije od titule”

Iako je Istanbul Jurdum Spor na kraju izgubio utakmicu i ostao bez titule i plasmana u viši rang, kapiten Čatan je pokazao šta znači biti čovjek.

– Poraz nas boli, ali spasiti jedan život je velika stvar. To je mnogo važnije od bilo kog prvenstva ili trofeja – zaključio je kapiten za turske medije.