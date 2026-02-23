Logo
Krilca se našla pred sudom

Agencije

23.02.2026

21:40

Пилећа крилца
Foto: Meraj Kazi

Sudija iz Ilanoja presudio je protiv muškarca iz Čikaga koji je tužio Buffalo Wild Wings kompaniju, tvrdeći da je korištenje izraza "krilca bez kostiju" od strane lanca bio obmanjujući marketing.

Aimen Halim podnio je tužbu protiv BWW-a u martu 2023., osporavajući ono što je nazvao "lažnim i obmanjujućim marketingom i oglašavanjem krilaca bez kostiju Buffalo Wild Wings".

U tužbi se tvrdilo da naziv proizvoda zavarava kupce da pomisle da su napravljeni od mesa pilećih krilaca bez kostiju, a ne od prženog pilećeg mesa.

"Konkretno, naziv i opis proizvoda (tj. kao 'krilca bez kostiju') navode razumne potrošače da vjeruju da su proizvodi zapravo pileća krilca", navodi se u tužbi.

Halim je tvrdio da je kupio porciju krilaca bez kostiju i da to ne bi učinio da je znao da nisu napravljena od mesa krilaca.

BWW je odgovorio na tužbu u tvitu iz 2023. godine

"Istina je. Naša krilca bez kostiju su u potpunosti od bijelog pilećeg mesa. Naši hamburgeri ne sadrže šunku. Naša krilca od bafalo mesa ne sadrže bafalo šunku", rekla je kompaniju.

Američki okružni sudija Džon Tarp Jr. donio je u utorak presudu kojom je odbio Halimovu tužbu.

"Krilca bez kostiju nisu nišni proizvod za koji bi potrošač trebao sprovesti obimno istraživanje kako bi saznao istinu. Umjesto toga, 'krilca bez kostiju' je uobičajeni izraz koji postoji više od dvije decenije", napisao je Tarp u svojoj presudi, prenosi "Upi".

Tagovi :

sud

Hrana

