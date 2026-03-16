Evo šta piše u ostavci Save Minića

U pisanoj ostavci naveo je da ovaj potez predstavlja politički odgovor na, kako je naveo, "konstantne pritiske i pokušaje destabilizacije institucija Republike Srpske".

Tekst prenosimo u cjelosti:

"Prethodni period u kojem je Republika Srpska funkcionisala i u kojem danas funkcioniše prožet je konstantnim pritiscima i konkretnim pokušajima onemogućavanja političkog, institucionalnog, ekonomskog i svih drugih oblika funkcionisanja.

Vještačke krizne situacije proizilaze iz nastojanja institucija na nivou BiH, odnosno kroz djelovanje političkog Sarajeva, koje je usmjereno ka postepenoj, ali potpunoj unitarizaciji BiH i dekonstitucionalizaciji ustavne pozicije Republike Srpske.

Ostavku podnosim sa namjerom da i ovim formalno-pravnim postupkom potvrdimo da se sve ključne odluke koje se tiču budućnosti Republike Srpske donose isključivo u institucijama Republike Srpske, u skladu sa Ustavom, zakonima i poštovanjem volje naroda.

Smatram da je politički odgovorno da ovim činom preduprijedimo svaki pokušaj institucionalne destabilizacije Republike Srpske. Vlada Republike Srpske koju sam predvodio u proteklom periodu, realizovala je brojne značajne projekte i pokrenula procese koji su od ključnog značaja za ekonomski, institucionalni i društveni razvoj Republike Srpske.

Realizovani su važni infrastrukturni i privredni projekti, započeti novi investicioni ciklusi i postavljeni temelji za dalji stabilan napredak Republike Srpske, a u cilju podizanja životnog standarda građana. Uvjeren sam da će institucije Republike Srpske nastaviti da djeluju stabilno, odgovorno i u skladu sa dejtonskim ovlašćenjima, te da će započeti procesi razvoja i jačanja Republike Srpske biti nastavljeni u interesu građana.

Zbog gore navedenog, podnosim ostavku na funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske"