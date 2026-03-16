Evo šta piše u ostavci Save Minića

Autor:ATV
16.03.2026
12:28
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić, podnio je danas ostavku na tu funkciju.
U pisanoj ostavci naveo je da ovaj potez predstavlja politički odgovor na, kako je naveo, "konstantne pritiske i pokušaje destabilizacije institucija Republike Srpske".
Tekst prenosimo u cjelosti:
"Prethodni period u kojem je Republika Srpska funkcionisala i u kojem danas funkcioniše prožet je konstantnim pritiscima i konkretnim pokušajima onemogućavanja političkog, institucionalnog, ekonomskog i svih drugih oblika funkcionisanja.
Vještačke krizne situacije proizilaze iz nastojanja institucija na nivou BiH, odnosno kroz djelovanje političkog Sarajeva, koje je usmjereno ka postepenoj, ali potpunoj unitarizaciji BiH i dekonstitucionalizaciji ustavne pozicije Republike Srpske.
Ostavku podnosim sa namjerom da i ovim formalno-pravnim postupkom potvrdimo da se sve ključne odluke koje se tiču budućnosti Republike Srpske donose isključivo u institucijama Republike Srpske, u skladu sa Ustavom, zakonima i poštovanjem volje naroda.
Smatram da je politički odgovorno da ovim činom preduprijedimo svaki pokušaj institucionalne destabilizacije Republike Srpske. Vlada Republike Srpske koju sam predvodio u proteklom periodu, realizovala je brojne značajne projekte i pokrenula procese koji su od ključnog značaja za ekonomski, institucionalni i društveni razvoj Republike Srpske.
Realizovani su važni infrastrukturni i privredni projekti, započeti novi investicioni ciklusi i postavljeni temelji za dalji stabilan napredak Republike Srpske, a u cilju podizanja životnog standarda građana. Uvjeren sam da će institucije Republike Srpske nastaviti da djeluju stabilno, odgovorno i u skladu sa dejtonskim ovlašćenjima, te da će započeti procesi razvoja i jačanja Republike Srpske biti nastavljeni u interesu građana.
Zbog gore navedenog, podnosim ostavku na funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske"
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
3 h4
Republika Srpska
5 h6
Republika Srpska
5 h19
Najnovije
Najčitanije
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Trenutno na programu