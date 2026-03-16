Minić se sastao sa Gransom: Sumirani odnosi između Srpske i Njemačke

Predsjednik Vlade Republike Srpske u ostavci Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Republike Njemačke u BiH Alfredom Granasom.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru, sumirani su odnosi između Republike Njemačke, Republike Srpske i BiH, sa posebnim osvrtom na aktuelne političke i ekonomske izazove sa kojim se zemlja suočava.

Tokom sastanka, Minić je ponovio apsolutnu privrženost Republike Srpske odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma, te još jednom ukazao da je potrebno težiti kompromisu sa predstavnicima svih etničkih grupa u cilju prosperitetnije budućnosti za sve građane.