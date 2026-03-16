Jedan poziv je skupo koštao: Lažni inspektor ženi ispraznio bankovni račun

16.03.2026

11:45

Један позив је скупо коштао: Лажни инспектор жени испразнио банковни рачун
U Splitu je 84-godišnja žena prevarena za 20.000 evra nakon što ju je nepoznati muškarac telefonom nazvao i lažno se predstavio kao policijski inspektor.

On joj je rekao da je njen bankovni račun hakovan i da mora podići novac iz banke i predati ga navodnom poštaru kako bi se sprovele „provjere“. Žena je otišla u banku, podigla novac i predala ga osobi koja je došla na njena vrata, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska, prenosi Telegraf.

Policija upozorava da su telefonske prevare sve češće, posebno usmjerene prema starijim osobama. Prevaranti se predstavljaju kao policajci i tvrde da je novac žrtve kompromitovan ili falsifikovan, te traže da ga preda radi navodnih provjera.

Zabilježeni su i slučajevi u kojima se prevaranti predstavljaju kao ljekari, šireći lažne informacije o navodnoj ugrozi članova porodice, čime žrtve dovode u stanje straha i stresa i pokušavaju iznuditi novac.

Savjeti policije:

Ako primite sumnjiv poziv, odmah prekinite razgovor.

Ne predajte novac nepoznatim osobama.

O svemu obavezno obavijestite policiju na broj 192.

Ako postanete žrtva prevare, odmah prijavite slučaj policiji.

Скандал потреса Француску: Више од милион аутомобила регистровано илегално

Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

Доктор упозорава: Ово користимо сваки дан, а уништава штитну жлијезду

Из златаре украден накит вриједан пола милиона евра

Монструму 17 година робије: Испливали језиви детаљи злостављања дјечака на Банији

