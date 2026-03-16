Jedan poziv je skupo koštao: Lažni inspektor ženi ispraznio bankovni račun

Autor:ATV
16.03.2026
11:45
Komentari:0
U Splitu je 84-godišnja žena prevarena za 20.000 evra nakon što ju je nepoznati muškarac telefonom nazvao i lažno se predstavio kao policijski inspektor.
On joj je rekao da je njen bankovni račun hakovan i da mora podići novac iz banke i predati ga navodnom poštaru kako bi se sprovele „provjere“. Žena je otišla u banku, podigla novac i predala ga osobi koja je došla na njena vrata, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska, prenosi Telegraf.
Policija upozorava da su telefonske prevare sve češće, posebno usmjerene prema starijim osobama. Prevaranti se predstavljaju kao policajci i tvrde da je novac žrtve kompromitovan ili falsifikovan, te traže da ga preda radi navodnih provjera.
Scena
Zabilježeni su i slučajevi u kojima se prevaranti predstavljaju kao ljekari, šireći lažne informacije o navodnoj ugrozi članova porodice, čime žrtve dovode u stanje straha i stresa i pokušavaju iznuditi novac.
Savjeti policije:
Ako primite sumnjiv poziv, odmah prekinite razgovor.
Ne predajte novac nepoznatim osobama.
O svemu obavezno obavijestite policiju na broj 192.
Ako postanete žrtva prevare, odmah prijavite slučaj policiji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h4
Auto-moto
3 h0
Hronika
3 h0
Zdravlje
3 h0
Region
3 h0
Region
6 h0
Region
7 h0
Region
8 h0
Najnovije
Najčitanije
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Trenutno na programu