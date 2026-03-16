Iz zlatare ukraden nakit vrijedan pola miliona evra

Četrdesetosmogodišnji državljanin Rusije ukrao je iz zlatare u Tivtu nakit u vrijednosti oko pola miliona evra, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.
Iz policije navode da je ruski državljanin identifikovan i da je utvrđeno da je dva puta mijenjao ime.
Riječ je o licu koje je povratnik u vršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta u više različitih država.
On je, kako se sumnja, nasilno otvorio zaštitnu roletnu, a zatim i vrata zlatare u Tivtu iz koje je ukrao nakti.
Iz policije ističu da će nastaviti sa preduzimanjem aktivnosti iz svoje nadležnosti s ciljem identifikacije i procesuiranja i drugih lica koja su učestvovala u izvršenju ovoga krivičnog djela.
