Isplivali snimci bivše ministarke: Afera potresa Sloveniju

Slovensku političku scenu potresla je nova afera uoči izbora nakon što su u javnost procurili snimci razgovora u kojima se pominju navodne veze između političkih i poslovnih krugova bliskih premijeru Robertu Golobu.

Snimci su objavljeni tokom protekle sedmice, a u njima se predstavnici vlasti optužuju za navodnu mrežu političkog i poslovnog uticaja koja, prema tvrdnjama autora snimaka, vodi do premijera i energetske kompanije Gen-I, čiji je Golob ranije bio predsjednik uprave.

Iz vladajućih struktura tvrde da je riječ o manipulativnim i neprovjerenim tvrdnjama, dok dio analitičara upozorava da bi cijela operacija mogla imati spoljni politički uticaj.

Snimci bivše ministarke pravde

Prve su objavljeni snimci razgovora bivše slovenačke ministarke pravde Dominike Švarc Pipan, koja je, za razliku od drugih aktera u aferi, djelimično potvrdila autentičnost snimaka.

U izjavi za državnu novinsku agenciju STA, Švarc Pipan je objasnila da je razgovarala sa predstavnicima britanskog investicionog fonda Stokard Kapital, koji su navodno bili zainteresovani za ulaganja u data centre u regionu.

Prema njenim riječima, predstavnici fonda su joj platili put u Beč, gdje se sastala sa njima na ručku, a na sastanak je doputovala avionom iz Zagreba.

"Htjeli su da provjere da li bi kompanija Gen-I bila zainteresovana za zajedničko ulaganje. Moja uloga je bila da provjerim postoji li takav interes i, ukoliko postoji, da im pomognem savjetima o poslovanju u Sloveniji", rekla je Švarc Pipan.

Naglasila je da se, kako tvrdi, nije radilo o lobiranju niti o nečemu nezakonitom, već o uobičajenim poslovnim konsultacijama.

Pominju se Golob, Janković i Kučan

Međutim, sadržaj snimaka, koji su objavljeni na internetu, sugeriše da je tokom razgovora iznijela i niz političkih ocjena o uticajnim ličnostima u Sloveniji.

Na pitanje ko su najuticajniji ljudi u zemlji, Švarc Pipan u snimcima navodno pominje gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, bivšeg predsjednika Milana Kučana, premijera Roberta Goloba i njegovu partnerku Tinu Gaber, kao i bivšeg obavještajnog zvaničnika Damira Črnčeca.

U jednom dijelu razgovora navodno tvrdi da se u državnoj energetskoj kompaniji Gen-I gotovo nijedna važna odluka ne donosi bez saglasnosti premijera.

Prema tim snimcima, Golob ima veliki uticaj u kompaniji i, kako se navodi, "kompanija će uraditi ono što on kaže".

Za ljubljanskog gradonačelnika Jankovića navodno kaže da ima snažan politički uticaj i da je "imun na krivično gonjenje“, dok za Kučana tvrdi da i dalje ima značajan uticaj iza kulisa politike.

Objavljeni i drugi snimci

Nakon snimaka koji se odnose na bivšu ministarku, pojavile su se i drugi audio-snimci razgovora, među kojima su i one u kojima se pominje advokatica Nina Zidar Klemenčič, kao i lobista Rok Hodej.

Hodej, koji je ranije radio kao savjetnik za odnose s javnošću u vladi bivšeg premijera Mire Cerara, u snimljenim razgovorima navodno tvrdi da ima direktne veze sa premijerom Golobom i pojedinim ministrima.

U tim razgovorima govori i o tome da se značajan dio lobiranja odvija iza kulisa, te da premijer ima neformalni uticaj na kompaniju Gen-I i Slovenski državni holding (SDH).

Navodno je sagovorniku objašnjavao i da se politička podrška u kampanjama često obezbjeđuje indirektno, na primjer kroz kupovinu medijskog prostora, kako bi se izbjegla pravila o finansiranju izbornih kampanja.

Ne zna se ko stoji iza snimaka

Za sada nije poznato ko je autor spornih snimaka.

Prema navodima slovenačkog javnog servisa RTV Slovenija, domen internet stranice na kojoj su snimci objavljeni registrovan je tek početkom sedmice, a stranica je pokrenuta dan kasnije.

U jednom trenutku stranica je bila nedostupna zbog tehničke greške, što je, prema dostupnim informacijama, moglo biti povezano sa velikim brojem posjeta.

Predsjednica slovenačkog parlamenta Urška Klakočar Zupančič saopštila je da je zatražila hitnu sjednicu parlamentarne komisije za nadzor bezbjednosnih i obavještajnih službi kako bi se provjerilo da li iza cijelog slučaja stoji pokušaj uticaja na izbore iz inostranstva.

Opozicija: "Slovenijom vlada kriminalna organizacija“

Predsjednik najveće opozicione stranke SDS, Janez Janša, izjavio je da snimci pokazuju da "Slovenijom upravlja kriminalna organizacija".

Vladajući Pokret Sloboda odbacuje takve tvrdnje i smatra da je riječ o pokušaju političke diskreditacije uoči izbora, prenose "Nezavisne".

Analitičari: Operacija koja mnogo košta

Politički analitičari upozoravaju da cijela operacija djeluje previše organizovano da bi bila spontana.

U emisiji Odmevi na slovenačkoj javnoj televiziji urednik ekonomije nedjeljnika Mladina, Robert Mekina, rekao je da takve operacije mogu koštati između pola miliona i milion dolara.

"Ono čemu sada svjedočimo u Sloveniji vjerovatno nijedna politička stranka ne može sama finansirati. Takva operacija prije liči na koordinisanu akciju iza koje stoje veliki igrači“, rekao je Mekina.

Dodao je da je moguće da se radi o pokušaju miješanja treće države u slovenačke izbore.