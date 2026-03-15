U sauni hotela izbio požar

U hotelu u mjestu Medići kod Omiša danas je izbio požar, koji je ugašen brzom intervencijom 21 vatrogasca i šest vatrogasnih vozila.

Požar je izbio u popodnevnim časovima u sauni hotela "Mediston" u Medićima.

Na intervenciju su izašli vatrogasci iz Omiša. Brzom reakcijom uspjeli su staviti požar pod kontrolu i spriječiti njegovo širenje na ostatak hotelskog objekta, prenose hrvatski mediji.

Prema prvim informacijama, požar je zahvatio prostor saune, a zasad nema informacija o povrijeđenim.