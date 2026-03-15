Istraživanje otkrilo: Porodice sa ovoliko djece su najsrećnije

ATV

15.03.2026

17:43

Истраживање открило: Породице са оволико дјеце су најсрећније
Ono što je ispravno za jednu porodicu možda nije najbolje za drugu. Neke porodice su srećne u domu sa mnogo djece, dok druge pronalaze sreću u mirnijem, manjem okruženju. Decenijama postoje različita mišljenja o idealnoj veličini porodice, a istraživanja su pokazala da je četvoro djece najbolji broj za sreću.

Prema studiji dr Bronvin Harman sa Univerziteta Edit Kovan u Pertu, roditelji koji imaju četvoro ili više djece prijavljuju najviše sreće i zadovoljstva u životu. Roditelji sa velikim porodicama suočavaju se sa mnogim izazovima, uključujući buku, haos i finansijske pritiske. Međutim, radost koja dolazi od podizanja velike porodice nadmašuje stresne situacije.

- Sreća roditelja sa velikim porodicama može se djelimično pripisati povezanosti i osjećaju svrhe koji proizilaze iz toga što imaju mnogo djece. Zadovoljstvo koje dolazi sa posmatranjem kako djeca rastu i komuniciraju, kao i ponos situacije u kojoj se nalaze, u velikoj mjeri je posljedica je radosti gledanja kako njihova braća i sestre komuniciraju - kaže dr Harman.

Važno je imati na umu da je sreća subjektivna. Ono što funkcioniše za jedno domaćinstvo možda neće biti najbolje za drugo, prenose Novosti Magazin.

Neki roditelji napreduju u haosu i previranju velikog domaćinstva, dok drugi više vole mir i tišinu manjih domaćinstava. Pronalaženje prave ravnoteže za svaku porodicu pojedinačno je ključno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

