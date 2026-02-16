Logo
Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

Izvor:

Informer

16.02.2026

13:11

Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа
Foto: Tuấn Kiệt Jr./Pexels

Jedan od težih koraka je kada mama i tata moraju da se odluče za ime bebe. Ako vaše novorođenče uskoro stiže na ovaj svijet, možda je neko od sljedećih imena idealno za vas.

Dimitrije

U grčkoj mitologiji, Demetra je bila boginja žetve. Ime Dimitrije tako nosi značaj vezan za plodnost i bogatstvo, što ga čini posebnim izborom za novorođene dečake.

Balša

Staro srpsko i crnogorsko ime koje označava snažnog i krupnog momka. Povezuje se sa snagom i hrabrošću, evocirajući sliku moćnog ratnika.

Adam

Bukvalan prevod imena sa hebrejskog je ''crvena zemlja''. U Bibliji, Adam je prvi čovjek na zemlji, Bog ga je stvorio od zemlje.

Đorđe

Varijanta grčkog imena Georgios što znači ''zemljoradnik''.

Izbor imena za bebu je važan dio priprema za dolazak novog člana porodice, a ova imena iz našeg kulturnog nasljeđa pružaju posebnu simboliku i značenje koje može ostati urezano u porodici kroz generacije.

dječak

imena

djeca

