Roditelji sa ovoliko djece su najsrećniji

Izvor:

Novosti.rs

03.02.2026

09:28

Породица дјеца шетња
Foto: Vidal Balielo Jr./Pexels

Neke porodice su srećne domu sa mnogo djece, dok druge pronalaze sreću u mirnijem, manjem okruženju. Ali šta kaže istraživanje?

Koliko djece donosi sreću domaćinstvu je odluka koju svaka porodica treba da donese za sebe. Ono što je ispravno za jednu porodicu možda nije najbolje za drugu.

Болница

Zdravlje

Miroslav dobio rak, ljudi nisu htjeli da se rukuju s njim: Mislili su da sam zarazan

Decenijama postoje različita mišljenja o idealnoj veličini porodice, a istraživanja su pokazala da je četvoro djece najbolji broj za sreću.

Prema studiji dr Bronvin Harman sa Univerziteta Edit Kovan u Pertu, roditelji koji imaju četvoro ili više djece prijavljuju najviše sreće i zadovoljstva u životu.

Roditelji sa velikim porodicama suočavaju se sa mnogim izazovima, uključujući buku, haos i finansijske pritiske. Međutim, radost koja dolazi od podizanja velike porodice nadmašuje stresne situacije.

"Sreća roditelja sa velikim porodicama može se djelimično pripisati povezanosti i osjećaju svrhe koji proizilaze iz toga što imaju mnogo djece. Zadovoljstvo koje dolazi sa posmatranjem kako djeca rastu i komuniciraju, kao i ponos situacije u kojoj se nalaze, u velikoj mjeri je posljedica radosti gledanja kako njihova braća i sestre komuniciraju", kaže dr Harman.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Novo upozorenje za dijelove Republike Srpske

Važno je imati na umu da je sreća subjektivna. Ono što funkcioniše za jedno domaćinstvo možda neće biti najbolje za drugo.

Neki roditelji napreduju u haosu i previranju velikog domaćinstva, dok drugi više vole mir i tišinu manjih domaćinstava. Pronalaženje prave ravnoteže za svaku porodicu pojedinačno je ključno

Djeca

porodica

Roditelji

