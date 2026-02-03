Najčuvanija industrijska tajna: Formula za WD-40 krije se u sefu banke, a čak ni direktor nije smio da je vidi 30 godina

Izvor:
ATV
03.02.2026
09:13
Komentari:0
Svaka radionica, garaža i gotovo svako domaćinstvo na svijetu posjeduje plavo-žutu limenku koja rješava "sve što škripi". Međutim, iako je proizvod svuda oko nas, njegov sastav je jedna od najvećih misterija modernog biznisa.
Priča o WD-40 formuli nije samo priča o hemiji, već o marketinškom geniju i bezbjednosnim mjerama koje bi postidjele i tajne službe.
Prema zvaničnim podacima kompanije, originalni recept ne postoji u digitalnom formatu. Ne nalazi se na zaštićenim serverima niti u "oblaku". Stvarna formula preživljava isključivo kao rukom ispisan zapis.
Ovaj papir se ne čuva u fioci nekog hemičara, već je zaključan duboko unutar visoko obezbijeđenog bankovnog sefa u San Dijegu (San Diego), u Kaliforniji.
Da biste uopšte prišli blizu ove lokacije, morali biste proći kroz desetine rigoroznih bezbjednosnih provjera. Čak i oni rijetki odabrani koji dobiju pristup, moraju potpisati "gvozdene" ugovore o povjerljivosti (NDA) koji povlače drakonske pravne posljedice u slučaju curenja informacija.
U istoj toj svesci, pored pobjedničke formule, nalaze se zapisi o upornosti. Naime, naziv WD-40 nije slučajan. On je skraćenica za "Water Displacement, 40th formula" (Odbijanje vode, 40. formula).
To znači da se u sefu, pored konačnog recepta, nalaze i tačni sastojci za 39 neuspješnih pokušaja koji su prethodili trijumfu. Ovi zapisi služe kao istorijski podsjetnik na put koji je kompanija prešla 1953. godine kada je proizvod nastao.
Koliko je tajna strogo čuvana, najbolje govori podatak o bivšem izvršnom direktoru kompanije. Iako je bio na čelu giganta, pristup formuli nije dobio automatski uz titulu.
Tek nakon što je proveo više od 30 godina u kompaniji, stekao je dovoljno povjerenje upravnog odbora da mu se dozvoli uvid u "Sveti gral" kompanije. Ovaj podatak nije samo korporativna anegdota, već dokaz da je čuvanje tajne važnije od hijerarhije.
Ovo je najčešće pitanje. Razlog je genijalan u svojoj jednostavnosti. Patentiranje zahtijeva javno objavljivanje sastava u zamjenu za zaštitu prava na određeni broj godina. Nakon isteka patenta, svako bi mogao da pravi jeftinu kopiju.
Umjesto toga, WD-40 se oslanja na status poslovne tajne (trade secret). Sve dok niko ne zna šta je unutra, niko ne može napraviti identičan proizvod.
Kompanija danas namjerno održava i podstiče ovu misteriju. Neotkrivanje preciznog sastava postalo je kamen temeljac njihovog brenda i mita koji traje decenijama. Iako su hemičari godinama pokušavali da obrnutim inženjeringom otkriju sastojke, tačan odnos i specifični aditivi ostaju nepoznanica.
Dok god je formula u sefu u San Dijegu, WD-40 ostaje više od ulja za podmazivanje – on je legenda upakovana u sprej.
Najnovije
Najčitanije
10
58
10
57
10
52
10
47
10
39
Trenutno na programu