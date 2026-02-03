Najčuvanija industrijska tajna: Formula za WD-40 krije se u sefu banke, a čak ni direktor nije smio da je vidi 30 godina

Svaka radionica, garaža i gotovo svako domaćinstvo na svijetu posjeduje plavo-žutu limenku koja rješava "sve što škripi". Međutim, iako je proizvod svuda oko nas, njegov sastav je jedna od najvećih misterija modernog biznisa.

Priča o WD-40 formuli nije samo priča o hemiji, već o marketinškom geniju i bezbjednosnim mjerama koje bi postidjele i tajne službe.

​Sveska koja vrijedi milijarde

​Prema zvaničnim podacima kompanije, originalni recept ne postoji u digitalnom formatu. Ne nalazi se na zaštićenim serverima niti u "oblaku". Stvarna formula preživljava isključivo kao rukom ispisan zapis.

​Ovaj papir se ne čuva u fioci nekog hemičara, već je zaključan duboko unutar visoko obezbijeđenog bankovnog sefa u San Dijegu (San Diego), u Kaliforniji.

​Da biste uopšte prišli blizu ove lokacije, morali biste proći kroz desetine rigoroznih bezbjednosnih provjera. Čak i oni rijetki odabrani koji dobiju pristup, moraju potpisati "gvozdene" ugovore o povjerljivosti (NDA) koji povlače drakonske pravne posljedice u slučaju curenja informacija.

​39 neuspjeha prije savršenstva

​U istoj toj svesci, pored pobjedničke formule, nalaze se zapisi o upornosti. Naime, naziv WD-40 nije slučajan. On je skraćenica za "Water Displacement, 40th formula" (Odbijanje vode, 40. formula).

​To znači da se u sefu, pored konačnog recepta, nalaze i tačni sastojci za 39 neuspješnih pokušaja koji su prethodili trijumfu. Ovi zapisi služe kao istorijski podsjetnik na put koji je kompanija prešla 1953. godine kada je proizvod nastao.

​Direktor čekao tri decenije na istinu

​Koliko je tajna strogo čuvana, najbolje govori podatak o bivšem izvršnom direktoru kompanije. Iako je bio na čelu giganta, pristup formuli nije dobio automatski uz titulu.

​Tek nakon što je proveo više od 30 godina u kompaniji, stekao je dovoljno povjerenje upravnog odbora da mu se dozvoli uvid u "Sveti gral" kompanije. Ovaj podatak nije samo korporativna anegdota, već dokaz da je čuvanje tajne važnije od hijerarhije.

​Zašto kompanija ne patentira formulu?

​Ovo je najčešće pitanje. Razlog je genijalan u svojoj jednostavnosti. Patentiranje zahtijeva javno objavljivanje sastava u zamjenu za zaštitu prava na određeni broj godina. Nakon isteka patenta, svako bi mogao da pravi jeftinu kopiju.

​Umjesto toga, WD-40 se oslanja na status poslovne tajne (trade secret). Sve dok niko ne zna šta je unutra, niko ne može napraviti identičan proizvod.

​Mit kao identitet brenda

​Kompanija danas namjerno održava i podstiče ovu misteriju. Neotkrivanje preciznog sastava postalo je kamen temeljac njihovog brenda i mita koji traje decenijama. Iako su hemičari godinama pokušavali da obrnutim inženjeringom otkriju sastojke, tačan odnos i specifični aditivi ostaju nepoznanica.

​Dok god je formula u sefu u San Dijegu, WD-40 ostaje više od ulja za podmazivanje – on je legenda upakovana u sprej.

​Ukratko: 3 činjenice koje morate znati