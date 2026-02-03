Za ova tri znaka februar će biti najduži mjesec u životu

Februar možda traje kratko, ali ove godine za Vodolije, Bikove i Škorpije biće sve samo ne miran.

Ovo nije period sitnih promjena poput nove frizure ili garderobe - već trenutak kada se odlučuje o ozbiljnim stvarima - odnosima, poslu, selidbi ili potpuno novom životnom pravcu.

Ako osjećate unutrašnji nemir, moguće je da vas planete već guraju ka sljedećem koraku.

Vodolija: Kraj kompromisa

Kako je februar sezona Vodolije, energija je usmjerena direktno na vas. Ovog puta više nećete imati strpljenja za odnose ili poslove u kojima se stalno prilagođavate. Dolazi trenutak iskrenosti, prema sebi i drugima. Vodolije u februaru donose odluke koje vraćaju slobodu i nezavisnost.

Bik: Promjena koja vodi ka stabilnosti

Bikovi obožavaju sigurnost, ali februar im donosi situacije koje ih teraju da rizikuju. Moguća je nova poslovna ponuda, finansijski zaokret ili odluka koja mijenja dugoročnu stabilnost. Iako će promjena d‌jelovati zastrašujuće, upravo ona može doneti sigurniju budućnost.

Škorpija: Emocionalno čišćenje

Škorpije ovog mjeseca ne rješavaju karijeru - već srce. Neriješeni odnosi, stare priče ili toksične veze izlaze na površinu.

Februar traži iskren rez, pa ćete morati da odlučite koga zadržavate u životu, a koga zauvijek puštate. Ovo je period kada Škorpije prave prostor za ljude koji ih zaista poštuju.

(Informer)