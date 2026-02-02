Logo
Mikelanđelova freska "Strašni sud" restaurira se poslije 30 godina

Tanjug

02.02.2026

19:59

Микеланђелова фреска "Страшни суд"
Foto: Društvena mreža X/ArtGuide_db

Mikelanđelova freska “Strašni sud“, remek-djelo renesanse u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu, prolazi kroz svoju prvu restauraciju u posljednjih 30 godina, prenos Rojters.

Stručnjaci će tokom tri mjeseca raditi na uklanjanju decenijama nagomilanih čestica koje su prekrile boje ovog umjetničkog djela, saopštio je Vatikan.

“Nova intervencija omogućiće uklanjanje ovih naslaga i postepeno vraćanje hromatskog i luminističkog kvaliteta koji je Mikelanđelo želio“, navodi se u saopštenju.

Sikstinska kapela, poznata kao mjesto tajne konklave gdje katolički kardinali svijeta glasaju za izbor novih papa, svake godine primi milione posjetilaca.

Десети међународни књижевни сусрети

Kultura

Počeli Deseti međunarodni književni susreti

Kapela će ostati otvorena tokom restauracije, ali će sama freska, koja prikazuje Isusa kako izriče svoj posljednji sud nad čovječanstvom, biti pokrivena skelama.

Posjetioci će umjesto toga moći da vide reprodukciju umjetničkog djela, saopšteno je iz Vatikana, prenosi Tanjug.

U Sikstinskoj kapeli nalaze se i mnoge druge freske, uključujući Mikelanđelovo “Stvaranje Adama“, a one će i dalje biti izložene za publiku, dodaje Rojters.

Mikelanđelo

slika

Vatikan

