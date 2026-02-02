Logo
Large banner

Ovo su najveći narcisi horoskopa

Izvor:

Krstarica

02.02.2026

12:43

Komentari:

0
Ово су највећи нарциси хороскопа
Foto: Unsplash

Narcisi su toksičniji nego što mislite. Najveći narcisi horoskopa su spremni da urade sve kako bi dobili ono što žele i sebe istakli u prvi plan.

Neki narcisi su u potpunosti svjesni svog narcizma i ne rade ništa po tom pitanju, jer ne misle da su njihove osobine loša stvar.

Ako posmatramo iz ugla astrologije, postoje horoskopski znakovi koji pokazuju narcisoidnost zbog čega ih drugi doživljavaju kao umišljene osobe i egocentrike.

Ovo su najveći narcisi zodijaka:

Bik

Bikovi za sebe misle da su najbolji i da zaslužuje više od većine ljudi. Oni često ne mogu da razumiju druge, uvek gledaju svoje interese i teško obuzdaju ljutnju. Osobe rođene u znaku Bika su manipulatori i mogu biti plitki i materijalisti. Međutim, ono što iritira mnoge ljude je njihova sposobnost da nagovore ljude da rade stvari koje inače nikad ne bi radili.

Lav

Lavovi su puni sebe i iskreno vjeruju da se svet vrti oko njih. Oni se predstavljaju kao vrlo samopouzdani, ali potajno su nesigurni, baš kao i narcisi. Lav je praktično izmislio ljubavno bombardovanje, taktiku osvajanja nekoga pažnjom, poklonima, porukama i cvijećem. Lav će uraditi sve kako bi zadovoljio sopstvene želje i nije ga briga da li će neko biti povređen u tom procesu. Ako hoćete da se sklonite i distancirate od narcisoidnog Lava, on će od vas napraviti žrtvu.

Škorpija

Škorpija postaje narcisoidna ukoliko ste je povredili ili izdali – tada postaju fokusirani na osvetu. Kad je Škorpija na ratnoj stazi, nije je briga ko će biti povrijeđen. Njena sredstva za napad hladna, proračunata i često nasilna. Često koristi druge ljude da bi dobila ono što želi. Škorpija ima talenat za potpuno blokiranje i brisanje ljudi iz svog života, prenosi Krstarica.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

narcis

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трка "Београд Бањалука": Познате екипе учеснице - свјетска елита за јубилеј!

Ostali sportovi

Trka "Beograd Banjaluka": Poznate ekipe učesnice - svjetska elita za jubilej!

6 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik otkrio zašto SAD nisu skinule sankcije SDS-u

6 h

8
Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

Republika Srpska

Trišić Babić je na sastanku sa Hlobenom

6 h

0
Ово су нове цијене хљеба

Srbija

Ovo su nove cijene hljeba

6 h

0

Više iz rubrike

Кућа из БиХ насмијала Балкан

Zanimljivosti

Majstori se baš pokazali: Kuća iz BiH nasmijala cijeli Balkan

7 h

0
Krave Stoka Goveda

Zanimljivosti

Država koja ima više krava nego ljudi

9 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Za ova tri znaka 2026. je godina karmičkog preokreta

10 h

0
Шта дан рођења говори о вама: Тумачење датума од 1. до 31.

Zanimljivosti

Šta dan rođenja govori o vama: Tumačenje datuma od 1. do 31.

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner