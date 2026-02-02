Za ova tri znaka 2026. je godina karmičkog preokreta

Kaže se da svemir nikome ne ostaje dužan, ako ste se proteklih godina pitali kada će vaš trud. Naplata dugova konačno stiže, suze ili nepravda koju ste pretrpjeli konačno će doći na naplatu, 2026. godina donosi odgovor.

Astrološke konfiguracije, predvođene velikim pomjeranjima sporih planeta, sugerišu da je vrijeme „praznog hoda“ završilo.

Karma ove godine ne dolazi kao kazna, već kao precizna vaga koja će izravnati račune. Dok će neki uživati u plodovima koje su godinama strpljivo sadili, drugi će se morati suočiti s posljedicama svojih postupaka.

Evo koja tri znaka ulaze u svoj veliki karmički ciklus.

Djevica

Djevice su godinama bile „stup“ na koji su se svi oslanjali, često zanemarujući sopstvene potrebe kako bi popravile tuđe živote. Osećaj da vas okolina uzima zdravo za gotovo u 2026. godini potpuno nestaje. Karma vam donosi preokret u obliku profesionalnog priznanja i finansijske satisfakcije koju ste odavno zaslužili, ali vam je izmicala.

Ipak, karmička naplata za Djevice dolazi i kroz odnose – svi oni koji su koristili vašu dobrotu polako će nestati iz vašeg života, čisteći prostor za ljude koji će vas cijeniti. Pripremite se na godinu u kojoj se „ne“ pretvara u vašu najmoćniji alat za sreću.

Škorpija

Za Škorpije 2026. godina donosi najintenzivniji oblik karmičkog pročišćenja. Ako ste u prošlosti igrali pošteno, ali ste bili žrtva zakulisnih igara, svemir sada preokreće ploču u vašu korist. Istina izlazi na vidjelo, a vaši neprijatelji sami upadaju u jame koje su drugima kopali. S druge strane, Škorpije koje su koristili manipulaciju osjetiće težinu vlastitih odluka. U oba slučaja naplata dugova slijedi.

Ovo je godina u kojoj se vaša intuicija izoštrava do maksimuma, dopuštajući vam da prepoznate prilike koje su vam pre bile skrivene. Vaš karmički dug se briše kroz transformaciju – ostavljate stari identitet iza sebe i konačno preuzimate moć koja vam pripada.

Jarac

Jarac je znak koji najbolje razumije koncept truda i vremena, a 2026. je godina kada se vaša „dužnička knjiga“ napokon zatvara u plusu. Saturnovi tranziti donose vam naplatu za svu onu samoću, odricanja i naporan rad kroz koji ste prolazili dok su se drugi zabavljali. Za vas karmički preokret znači stabilnost o kojoj ste sanjali. To može biti kupovina nekretnine, osnivanje porodice ili uspon na vrhunac karijere koji se činio nedostižnim.

Karma vas nagrađuje za integritet; ostali ste dosljedni sebi kada je bilo najteže, a sada će se vrata koja su godinama bila zaključana otvoriti sama od sebe, a da ih ne morate silom gurati, prenositi Indeks.hr.