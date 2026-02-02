Škole zatvorene zbog nevremena, automobili satima zarobljeni u snijegu

Zbog nevremena koje je pogodilo Grčku danas će na jugoistoku te zemlje, u Trakiji, biti zatvorene škole u nekoliko oblasti, saopštili su zvaničnici.

Prema odluci zvaničnika, nastava će se u školama u više oblasti u Trakiji odvijati onlajn, dok škole ostaju zatvorene zbog obilnih snježnih padavina i mraza, prenosi ERT njuz.

U skijalištu Lailija u Seresu, 15 automobila je bilo zarobljeno satima jer njihovi vozači nisu postavili lance za snijeg a nabujala rijeka ozbiljno je ugrozila mnoga sela na Santoriniju.

Nevrijeme u Grčkoj danas će u više dijelova te zemlje donijeti obilne kiše, oluje i lokalno obilne snježne padavine a najugroženiji će biti istočni Egej, Krit, Trakija i dijelovi istočne Makedonije, gdje se predviđa da će se vjetrovi pojačati, a da će temperatura dodatno pasti.