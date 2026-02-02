Logo
Large banner

Pucnjava u Los Anđelesu, ima mrtvih

Izvor:

Telegraf

02.02.2026

07:41

Komentari:

0
Пуцњава у Лос Анђелесу, има мртвих
Foto: cottonbro studio/Pexels

Jedan muškarac je ubijen, a jedan je ranjen u pucnjavi u južnom Los Anđelesu u nedjelju uveče.

Do pucnjave je došlo oko 20.15 sat po lokalnom vremenu, rekla je policija Los Anđelesa.

Prema njihovim riječima, žrtve su stajale ispred zgrade, kada im je prišao automobil. Nakratko su se mimoišli prije nego što su se zaustavili, nakon čega policija vjeruje da je više osumnjičenih izašlo iz automobila i otvorilo vatru.

Obojica muškaraca su pogođena vatrenim oružjem, od kojih je jedan pogođen u glavu i preminuo je na licu mjesta, saopštila je policija.

struja - radovi - elektro

Banja Luka

Ove banjalučke ulice danas ostaju bez struje

Druga žrtva je prebačena u bolnicu u stabilnom stanju nakon što je pogođena u tijelo. Nijedna od žrtava još nije identifikovana.

Detektivi Odjeljenja za pljačke i ubistva policije Los Anđelesa pozvani su na mjesto događaja da preuzmu istragu. Nisu imali informacije o osumnjičenima, vozilu korišćenom tokom incidenta niti motivu, prenosi Telegraf.rs.

Podijeli:

Tagovi:

SAD

pucnjava

ubijen

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ове бањалучке улице данас остају без струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice danas ostaju bez struje

11 h

0
Намирнице које обавезно треба замрзавати

Savjeti

Namirnice koje obavezno treba zamrzavati

11 h

0
Требињац заљубљен у олдтајмере

Auto-moto

Trebinjac zaljubljen u oldtajmere

11 h

0
Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

Kultura

Rekordna zarada za dokumentarac o Melaniji Tramp prvog vikenda prikazivanja

11 h

0

Više iz rubrike

Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД

Svijet

Lavrov: Evropa pokušava da posvađa Rusiju i SAD

11 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Svijet

Ljudima isključio struju jer su mu ostavili negativnu recenziju na Guglu

12 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Potvrđen virus majmunskih boginja

22 h

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp postavio ultimatum Iranu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner