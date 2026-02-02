Pucnjava u Los Anđelesu, ima mrtvih

Jedan muškarac je ubijen, a jedan je ranjen u pucnjavi u južnom Los Anđelesu u nedjelju uveče.

Do pucnjave je došlo oko 20.15 sat po lokalnom vremenu, rekla je policija Los Anđelesa.

Prema njihovim riječima, žrtve su stajale ispred zgrade, kada im je prišao automobil. Nakratko su se mimoišli prije nego što su se zaustavili, nakon čega policija vjeruje da je više osumnjičenih izašlo iz automobila i otvorilo vatru.

Obojica muškaraca su pogođena vatrenim oružjem, od kojih je jedan pogođen u glavu i preminuo je na licu mjesta, saopštila je policija.

Banja Luka Ove banjalučke ulice danas ostaju bez struje

Druga žrtva je prebačena u bolnicu u stabilnom stanju nakon što je pogođena u tijelo. Nijedna od žrtava još nije identifikovana.

Detektivi Odjeljenja za pljačke i ubistva policije Los Anđelesa pozvani su na mjesto događaja da preuzmu istragu. Nisu imali informacije o osumnjičenima, vozilu korišćenom tokom incidenta niti motivu, prenosi Telegraf.rs.