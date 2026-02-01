Logo
Potvrđen virus majmunskih boginja

Virus majmunskih boginja potvrđen je kod pacijenta hospitalizovanog u bolnici Domodedovo u Moskovskoj oblasti, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

"Stanje pacijenta je zadovoljavajuće. On prima simptomatsku terapiju", navodi se u saopštenju.

Bolnica Domodedovo je ranije objavila da je primila na testiranje pacijenta sa sumnjom na mpoks ili virus majmunskih boginja.

Ruska agencija za zaštitu potrošača "Rospotrebnadzor" sprovodi epidemiološku istragu u regionu, prenio je TASS.

Ovaj virus prvi put je otkriven kod majmuna korišćenih za istraživanja 1958. godine.

Mpoks predstavlja virusnu infekciju koja je tipična za dijelove Afrike i širi se putem kontakta sa zaraženim životinjama, a karakteriše je visoka groznica i pojava gnojih plikova.

Prvi slučaj kod ljudi prijavljen je 1970. godine u današnjoj Demokratskoj Republici Kongo.

