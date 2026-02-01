Potvrđen virus majmunskih boginja

Virus majmunskih boginja potvrđen je kod pacijenta hospitalizovanog u bolnici Domodedovo u Moskovskoj oblasti, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

"Stanje pacijenta je zadovoljavajuće. On prima simptomatsku terapiju", navodi se u saopštenju.

Banja Luka Ove ulice sutra ostaju bez struje

Bolnica Domodedovo je ranije objavila da je primila na testiranje pacijenta sa sumnjom na mpoks ili virus majmunskih boginja.

Ruska agencija za zaštitu potrošača "Rospotrebnadzor" sprovodi epidemiološku istragu u regionu, prenio je TASS.

Ovaj virus prvi put je otkriven kod majmuna korišćenih za istraživanja 1958. godine.

Banja Luka Požar u krugu velike banjalučke firme

Mpoks predstavlja virusnu infekciju koja je tipična za dijelove Afrike i širi se putem kontakta sa zaraženim životinjama, a karakteriše je visoka groznica i pojava gnojih plikova.

Prvi slučaj kod ljudi prijavljen je 1970. godine u današnjoj Demokratskoj Republici Kongo.