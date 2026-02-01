Snaha se našla na meti kritika zbog zahtjeva za svekrvu

Majka dvoje djece pokrenula je raspravu na internetu nakon što je pitala je li “u krivu” ako svekrvu zamoli da joj tokom poroda pričuva pse, ali ne i djecu. Kako je objasnila u objavi na Reditu, nije joj cilj nikoga poniziti ni uvrijediti, nego samo izbjeći dodatni stres i nered u ionako haotičnom periodu nakon poroda.

“Volim svoju svekrvu i stvarno ne želim povrijediti njene osjećaje, ali isto tako ne želim da se nakon poroda vratim doma u potpuni haos”, napisala je 34-godišnjakinja.

Kaže da bi se oko djece radije oslonila na prijatelje jer joj je svekrva, po njenom utisku, “previše popustljiva” s unucima, ne drži se rutine i sve lako pretvori u “ma pusti, neka”. Osim toga, živi daleko pa im je i to teže, a spomenula je i dodatne stvari koje je čine nervoznom. Svekrva ima bazen bez ograde i, kako tvrdi autorka objave, ne voli se prilagođavati njihovim pravilima u kući.

Situaciju je, kako tvrdi majka, zakomplikovalo i to što se svekrva sama “ubacila” u priču. “Nikada nismo službeno razgovarali o tome da ona čuva djecu dok ja rađam. Jednostavno je počela drugima govoriti da će ona biti zadužena za to, a mi smo to saznali tek kasnije”, napisala je.

Reakcije ljudi bile su podijeljene. U raspravi u kojoj je učestvovalo više od 500 korisnika, mnogi smatraju da je majčin potez rizičan za porodične odnose. Jedan komentar posebno se istakao. Problem, prema mišljenju tog korisnika, nije u tome što će prijatelji čuvati djecu, već u poruci koju time šalje svekrvi. “Ako je zoveš da čuva pse, a ne unuke, zvuči kao da joj više vjeruješ sa ljubimcima nego sa vlastitom porodicom”, napisao je.

Drugi korisnici bili su još direktniji i upozorili da je teško očekivati da se baka neće uvrijediti kada čuje rečenicu: “Možeš čuvati pse, ali ne i djecu.”

