Snaha se našla na meti kritika zbog zahtjeva za svekrvu

01.02.2026

20:02

Komentari:

0
Снаха се нашла на мети критика због захтјева за свекрву
Foto: Unsplash

Majka dvoje djece pokrenula je raspravu na internetu nakon što je pitala je li “u krivu” ako svekrvu zamoli da joj tokom poroda pričuva pse, ali ne i djecu. Kako je objasnila u objavi na Reditu, nije joj cilj nikoga poniziti ni uvrijediti, nego samo izbjeći dodatni stres i nered u ionako haotičnom periodu nakon poroda.

“Volim svoju svekrvu i stvarno ne želim povrijediti njene osjećaje, ali isto tako ne želim da se nakon poroda vratim doma u potpuni haos”, napisala je 34-godišnjakinja.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Gradonačelnik Tirane ostaje u pritvoru

Kaže da bi se oko djece radije oslonila na prijatelje jer joj je svekrva, po njenom utisku, “previše popustljiva” s unucima, ne drži se rutine i sve lako pretvori u “ma pusti, neka”. Osim toga, živi daleko pa im je i to teže, a spomenula je i dodatne stvari koje je čine nervoznom. Svekrva ima bazen bez ograde i, kako tvrdi autorka objave, ne voli se prilagođavati njihovim pravilima u kući.

Situaciju je, kako tvrdi majka, zakomplikovalo i to što se svekrva sama “ubacila” u priču. “Nikada nismo službeno razgovarali o tome da ona čuva djecu dok ja rađam. Jednostavno je počela drugima govoriti da će ona biti zadužena za to, a mi smo to saznali tek kasnije”, napisala je.

63b6c3cb970c9 zoran kalezic

Scena

Čuveni narodni pjevač predosjetio svoju smrt

Reakcije ljudi bile su podijeljene. U raspravi u kojoj je učestvovalo više od 500 korisnika, mnogi smatraju da je majčin potez rizičan za porodične odnose. Jedan komentar posebno se istakao. Problem, prema mišljenju tog korisnika, nije u tome što će prijatelji čuvati djecu, već u poruci koju time šalje svekrvi. “Ako je zoveš da čuva pse, a ne unuke, zvuči kao da joj više vjeruješ sa ljubimcima nego sa vlastitom porodicom”, napisao je.

Drugi korisnici bili su još direktniji i upozorili da je teško očekivati da se baka neće uvrijediti kada čuje rečenicu: “Možeš čuvati pse, ali ne i djecu.”

(Dnevnik.hr)

