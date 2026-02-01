Logo
Da li i vi zimi pravite ovu grešku: Evo kako da provjetrite prostoriju, a ne izgubite toplotu

Izvor:

Kurir

01.02.2026

19:42

Да ли и ви зими правите ову грешку: Ево како да провјетрите просторију, а не изгубите топлоту

Kada je prozor stalno malo otvoren, hladan vazduh stalno ulazi u stan. Ono što ljudi ne primjete je da se vremenom hlade zidovi, pod i namještaj.

Stan tada izgubi "zalihe" toplote, pa čak i kada zatvorite prozor, osjećaj hladnoće ostaje dugo, jer se sve mora ponovo zagrijati.

Kratko provjetravanje je mnogo efikasnije

Najbolji trik je brzo, jako provjetravanje. Otvorite prozore širom na par minuta, napravite promaju i zatim sve zatvorite. Na taj način vazduh se zamijeni, a zidovi i namještaj ne stignu da se ohlade. Dobijete svjež vazduh bez toga da stan "padne" u temperaturi.

Kada se zidovi ohlade, grijanje mora da radi duže i jače da bi vratilo temperaturu. To je isto kao da grijete stan iz početka, svaki put iznova. Ljudi tada pojačaju termostat, a problem nije u jačini grijanja, nego u načinu provjetravanja.

Zimi se često stvara kondenzacija na prozorima i ćoškovima. Pravilno provjetravanje pomaže da izbacite vlagu napolje, ali kip-prozor često pravi suprotan efekat jer stalno hladi iste površine. Kratko provjetravanje je obično bolja opcija i za svjež vazduh i za kontrolu vlage.

Ako želite manji račun i topliji stan, zamijenite kip-prozor naviku kratkim, jakim provjetravanjem. Stan će biti svjež, ali neće izgubiti energiju koju skupo plaćate.

