Da li i vi zimi pravite ovu grešku: Evo kako da provjetrite prostoriju, a ne izgubite toplotu

Izvor:
Kurir
01.02.2026
19:42
Komentari:0
Kada je prozor stalno malo otvoren, hladan vazduh stalno ulazi u stan. Ono što ljudi ne primjete je da se vremenom hlade zidovi, pod i namještaj.
Stan tada izgubi "zalihe" toplote, pa čak i kada zatvorite prozor, osjećaj hladnoće ostaje dugo, jer se sve mora ponovo zagrijati.
Najbolji trik je brzo, jako provjetravanje. Otvorite prozore širom na par minuta, napravite promaju i zatim sve zatvorite. Na taj način vazduh se zamijeni, a zidovi i namještaj ne stignu da se ohlade. Dobijete svjež vazduh bez toga da stan "padne" u temperaturi.
Kada se zidovi ohlade, grijanje mora da radi duže i jače da bi vratilo temperaturu. To je isto kao da grijete stan iz početka, svaki put iznova. Ljudi tada pojačaju termostat, a problem nije u jačini grijanja, nego u načinu provjetravanja.
Zimi se često stvara kondenzacija na prozorima i ćoškovima. Pravilno provjetravanje pomaže da izbacite vlagu napolje, ali kip-prozor često pravi suprotan efekat jer stalno hladi iste površine. Kratko provjetravanje je obično bolja opcija i za svjež vazduh i za kontrolu vlage.
Ako želite manji račun i topliji stan, zamijenite kip-prozor naviku kratkim, jakim provjetravanjem. Stan će biti svjež, ali neće izgubiti energiju koju skupo plaćate.
