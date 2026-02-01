Veljko Ražnatović uputio Đokoviću moćnu poruku: ''Uz kralja..''

Izvor:
Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nažalost nije odnio pobjedu u finalu AO, ali je odigrao sjajan meč protiv Karlosa Alkaraza.
Đoković se borio svim srcem i snagom, do samog kraja meča, a naš narod je najponosniji na njega.
Brojne poznate ličnosti pružile su mu podršku nakon osvojenog drugog mjesta, a među njima je i bokser Veljko Ražnatović.
- Uz kralja budi kada vodi i kad gubi - napisao je Veljko Ražnatović, aludirajući na to da se pravi navijači prepoznaju upravo u teškim trenucima, a ne samo kada se nižu pobjede i trofeji.
