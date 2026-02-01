Logo
Veljko Ražnatović uputio Đokoviću moćnu poruku: ''Uz kralja..''

Telegraf

01.02.2026

19:18

Вељко Ражнатовић упутио Ђоковићу моћну поруку: ''Уз краља..''
Foto: Youtube/ screenshot

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nažalost nije odnio pobjedu u finalu AO, ali je odigrao sjajan meč protiv Karlosa Alkaraza.

Đoković se borio svim srcem i snagom, do samog kraja meča, a naš narod je najponosniji na njega.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković bez ovoga ne izlazi na teren

Brojne poznate ličnosti pružile su mu podršku nakon osvojenog drugog mjesta, a među njima je i bokser Veljko Ražnatović.

- Uz kralja budi kada vodi i kad gubi - napisao je Veljko Ražnatović, aludirajući na to da se pravi navijači prepoznaju upravo u teškim trenucima, a ne samo kada se nižu pobjede i trofeji.

Veljko Ražnatović

Novak Đoković

