Logo
Large banner

Stefan Miljenović za ATV: Sanjao sam ovaj trenutak

Autor:

Nikola Lučić

21.02.2026

23:30

Komentari:

0
Стефан Миљеновић за АТВ: Сањао сам овај тренутак
Foto: ATV

Prvi trofej u dresu Crvene zvezde osvojio je i Stefan Miljenović, a momak koji je upravo iz Mege pojačao „crveno-bijele“ za ATV poručuje da je sanjao ovaj trenutak.

Miljenović je u finalu postigao 10 poena.

„Sanjao sam ovaj trenutak, da osvojim prvi trofej u Crvenoj zvezdi. Nije moglo da bude na ljepši način. Dosta izazova nas čeka, hoćemo da osvojimo sve titule. Ovo će biti dodatna motivacija sigurno. Nismo bili kompletni na Kupu, ali kada je trebalo bili smo najbolji. Što se mene tiče, zadovoljan sam svojim nastupima. Uvijek može bolje, nastaviću predano da radim i biće još bolje“, izjavio je Miljenović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stefan Miljenović

kup radivoja koraća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Никола Калинић за АТВ: Да пренесемо добру енергију на Евролигу

Košarka

Nikola Kalinić za ATV: Da prenesemo dobru energiju na Evroligu

57 min

0
Обрадовић након освајања Купа: Један од најдражих трофеја у каријери

Košarka

Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

1 h

0
финале купа мирза делибашић борац босна

Košarka

Izviždana himna BiH u Boriku

3 h

0
Црвена звезда одбранила трофеј у Купу Радивоја Кораћа

Košarka

Crvena zvezda odbranila trofej u Kupu Radivoja Koraća

3 h

0

Više iz rubrike

Никола Калинић за АТВ: Да пренесемо добру енергију на Евролигу

Košarka

Nikola Kalinić za ATV: Da prenesemo dobru energiju na Evroligu

57 min

0
Обрадовић након освајања Купа: Један од најдражих трофеја у каријери

Košarka

Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

1 h

0
Најмлађи не одустају од подршке Борцу

Košarka

Najmlađi ne odustaju od podrške Borcu

2 h

0
финале купа мирза делибашић борац босна

Košarka

Izviždana himna BiH u Boriku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

30

Stefan Miljenović za ATV: Sanjao sam ovaj trenutak

23

23

Nikola Kalinić za ATV: Da prenesemo dobru energiju na Evroligu

23

13

Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

21

53

Ljekari joj se bore za život: Žena sa metkom u glavi nađena u stanu

21

43

Gosti odjednom propali kroz pod kafane! Devetoro završilo u bolnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner