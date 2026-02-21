Stefan Miljenović za ATV: Sanjao sam ovaj trenutak

Prvi trofej u dresu Crvene zvezde osvojio je i Stefan Miljenović, a momak koji je upravo iz Mege pojačao „crveno-bijele“ za ATV poručuje da je sanjao ovaj trenutak.

Miljenović je u finalu postigao 10 poena.

„Sanjao sam ovaj trenutak, da osvojim prvi trofej u Crvenoj zvezdi. Nije moglo da bude na ljepši način. Dosta izazova nas čeka, hoćemo da osvojimo sve titule. Ovo će biti dodatna motivacija sigurno. Nismo bili kompletni na Kupu, ali kada je trebalo bili smo najbolji. Što se mene tiče, zadovoljan sam svojim nastupima. Uvijek može bolje, nastaviću predano da radim i biće još bolje“, izjavio je Miljenović.