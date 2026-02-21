Finale Kupa Radivoja Koraća: Crvena zvezda i Mega za trofej

Košarkaši Crvene zvezde vode protiv Mege rezultatom 65:50 nakon prvog poluvremena finalne utakmice Kupa Radivoja Koraća.

Mega je bolje otvorila utakmicu i povela sa 7:0, ali se aktuelni šampion veoma brzo probudio. “Crveno-bijeli” uspostavili su pravi ritam i počeli da kontrolišu sva dešavanja na parketu. Nakon prvih 10 minuta bilo je 35:25 za tim Saše Obradovića.

Na početku druge četvrtine ponovo Mega kreće da igra bolju košarku a nakon trojke Bogoljuba Markovića prilazi i na četiri poena zaostatka (39:35). Međutim, poslije tajmauta Saše Obradovića Zvezda ubacuje u brzinu više. Proradio je i šut sa distance “crveno-bijelih” koji za čas posla stižu do večeras maksimalnih 18 poena razlike (63:45).

Mega za sada nema prava rješenja u napadu, dok odbrana praktično ne postoji. Najefikasniji u Zvezdinim redovima je sjajni Džordan Nvora sa 23 poena, na drugoj strani Suigo i Marković imaju po 13.

U Nišu vlada sjajna atmosfera, tribine su pune navijača Crvene zvezde koji za sada imaju dosta razloga za zadovoljstvo.

Mega iznenadila Partizan, 10 godina čeka na trofej

Mega ulazi u svoje šesto finale KRK-a u istoriji kluba zahvaljujući lakom preskakanju OKK Beograda i potom impresivnom, zrelom partijom za tako mlad tim protiv Partizana. Već načet Partizan, izmoren poslije četvrtfinalnog trilera sa FMP-om u kasnijem terminu, iscijedili su do momenta Penjarojine predaje i ubacivanja u igru mlađih igrača sa kraja klupe u poslednjih par minuta. Nije ih je omeo ni prekid meča u četvrtoj dionici, na koji su svakako otišli sa 61:47.

Jedini klupski trofej u seniorskoj košarci je Mega digla 2016, trijumfom nad Partizanom 85:80, koji je prethodno kao veliki autsajder eliminisao Zvezdu u polufinalu.