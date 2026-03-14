Gori u okolini fočanske Miljevine, u blizini minsko polje

Na području sela Mulahasanovići u fočanskoj mjesnoj zajednici Miljevina vatrogasci gase požar koji je u poslijepodnevnim časovima zahvatio šumu i nisko rastinje, rečeno je u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Foča.

U toj jedinici naveli su da stanovništvo i objekti trenutno nisu ugroženi, te da gašenje vatre otežava nepristupačan teren i blizina minskog polja.

Prijava o požaru primljena je oko 18.00 časova, a uzrok je ljudski faktor, kažu u fočanskoj Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Ovo je četvrta današnja intervencija vatrogasaca na području Foče.

Društvo Jovana - simbol hrabrosti života

Prethodno su lokalizovana požarišta na Šištetu, Okolištima i u Štoviću, prenosi Srna.