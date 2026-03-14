Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

14.03.2026
U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano i natprosječno toplo.
Od podneva se u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu očekuje umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje s prolaznom kišom i pljuskom. Uveče će biti vedro, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar će biti slab do umjeren promjenljiv ili južnih smjerova. Od sredine dana na sjeveru vjetar u skretanju na istočne smjerove, umjeren, na udare i jak.
Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do pet, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.
Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, u višim predjelima od 12 stepeni.
