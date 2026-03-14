Jodžirova supruga Irena godinama bila u vezi sa Andrijom Miloševićem

Naime, Jodžir se oglasio i u lajvu je zajedno sa ženom otkrio da se ne razvodi i da je navodna intimna slika lažna.

Hronika Sletio autobus kod Mostara: Ima povrijeđenih, među njima i maloljetnik

Ko je Irena Radulović

Naime, crnogorski influenser Jovan Radulović Jodžir šokirao je javnost kada je rekao da je njegova supruga Irena svojevremeno bila pet godina u emotivnoj vezi sa glumcem Andrijom Miloševićem. Andrija Milošević godinama uživa u braku sa koleginicom Aleksandrom Tomić, a par je nedavno i dobio dijete. S druge strane, Jovan je takođe u dugogodišnjem braku sa Irenom sa kojom ima dvoje djece, a evo ko je atraktivna crnka koja je osvojila njihovo srce.

Irena radi kao novinarka na jednoj crnogorskoj televiziji, a javnosti je poznata još od svoje 15. godine kada je radila kao saradnik jedne emisije.

Irena je jednom prilikom progovorila o suprugu i bračnom životu.

Region Opasna riba ulovljena u Jadranskom moru: Jedan zalogaj može biti fatalan

– Znamo se dugo, upoznali smo se još dok smo bili osnovci, jer su nam očevi dugogodišnji prijatelji. Uvijek se šalim i kažem da je Jovan cijeli život zaljubljen u mene, ali nikad nije imao hrabrosti da mi priđe na taj način. Zajedno smo sedam, od čega u braku četiri godine. Relju smo dobili u vanbračnoj zajednici, a Irinu u braku – rekla je ona.

“Zaprosila je ona mene”

Jovan je istekao da je njegova supruga ta koja je zapravo njega zaprosila.

– Irena je originalna, i bez trunke foliranja, što je meni najbitnije, a danas je rijetko! Zaprosila je ona mene, pozitivnim testom za trudnoću – rekao je.

Uživa u Beogradu poslije skandala sa eksplicitnim fotografijama

Jodžirova supruga se oglasila iz prestonice i pokazala kako uživa i ne mari za haos koji je nastao na mrežama. Jodžir je govorio o navodima da se razvode i navodnoj fotografiji.

Zdravlje Bolesti koje se često nasljeđuju: Ako su ih imali vaši roditelji, vjerovatno ćete ih imati i vi

– Cijeli život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život – započeo je Jodžir u uključenju uživo.

– Jedino gdje nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovdje. Kako se niste sjetili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Poslije moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan. Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa – poručio je Jodžir.

Hronika Loto dobitnik nastradao u požaru

– Kažu da postoji snimak, a ako postoji, ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobijedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga deca pitaju da li su mu se mama i tata razveli – ispričao je on, prenosi Kurir.