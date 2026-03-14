Jovana Jeremić postala baba u 35. godini

Voditeljka Jovana Jeremić saopštila je na Instagramu da je postala baka u 35. godini.

Naime, ona je sa pratiocima podijelila vijest o prinovi u njenoj porodici, a mnoge je šokirala čijenica da je postala baka.

Jovana, koju je nedavno partner Miloš Stojanović Tigar vjerio, objavila je fotografiju novopečenog tate i našalila se da joj se funkcije samo gomilaju.

Scena Riječi Darka Lazića kidaju dušu: ''Lijepo sam ga obukao, u kovčeg sam stavio mikrofon, parfem..''

"Tataaaa, sad ćeš da vidiš kako je. Postala sam baka, superbaka, hvala ti gospode Bože na svim darovima. Meni stigla Minja, a kako ste vi? 35 mi je godina, funkcije se gomilaju: tetka dva puta, majka jednom, superbaka jednom", napisala je.

Inače, Jovana je više puta istakla da i sama priželjuje prinovu i da želi da dobije sina.

"Meni sudbinski stoji još jedno, do dvoje. Voljela bih da to bude sin i da se zove Vasilije, po Vasiliju Ostroškom", pričala je Jeremićeva, prenosi Informer.