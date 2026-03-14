Jovana Jeremić postala baba u 35. godini

14.03.2026
Voditeljka Jovana Jeremić saopštila je na Instagramu da je postala baka u 35. godini.
Naime, ona je sa pratiocima podijelila vijest o prinovi u njenoj porodici, a mnoge je šokirala čijenica da je postala baka.
Jovana, koju je nedavno partner Miloš Stojanović Tigar vjerio, objavila je fotografiju novopečenog tate i našalila se da joj se funkcije samo gomilaju.
"Tataaaa, sad ćeš da vidiš kako je. Postala sam baka, superbaka, hvala ti gospode Bože na svim darovima. Meni stigla Minja, a kako ste vi? 35 mi je godina, funkcije se gomilaju: tetka dva puta, majka jednom, superbaka jednom", napisala je.
Inače, Jovana je više puta istakla da i sama priželjuje prinovu i da želi da dobije sina.
"Meni sudbinski stoji još jedno, do dvoje. Voljela bih da to bude sin i da se zove Vasilije, po Vasiliju Ostroškom", pričala je Jeremićeva, prenosi Informer.
