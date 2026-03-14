Ovo je otac poznatog crnogorskog influensera: Jodžir otkrio da je njegov tata bio sa Ksenijom Pajčin

Influenser iz Crne Gore, Jovan Radulović, u javnosti prepoznatljiv pod nadimkom Jodžir, podigao je veliku prašinu navodima da je njegov otac bio sa tragično preminulom muzičkom zvijezdom Ksenijom Pajčin iza leđa njegove majke.

On je čak jednom prilikom na mrežama plasirao i zajedničku sliku na kojoj su pozirali.

Jodžir je ranije putem svog zvaničnog Instagram naloga objelodanio kadar na kome se vidi kako njegov otac grli Kseniju Pajčin, a uz objavu je kratko poručio: “- Pst”.

Naime, Jovan Radulović nedavno je gostovao u jednoj emisiji gdje je otvorio dušu o svojoj porodici i tom prilikom iznio tvrdnje da je njegov otac bio sa Ksenijom Pajčin, zbog čega je odmah reagovala njena sestra.

Tom prilikom je kroz osmijeh istakao:

– Ako majka sad gleda, ubiće me – rekao je.

Potom je dodao:

– Majko izvini, ali jeste tako. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo pričam ono što su pričali ljudi. Jeste to je bilo kada je Ksenija došla tad u Herceg Novi, “Sunčane skale” su u pitanju, tada je grupa “Luna” nastupala sa pjesmom “Devet i po nedjelja” – istakao je on.

– Tada je moj tata bio u žiriju, ne – lažem, bio je iza žirija, prije toga se čuo sa mojom majkom i kaže joj: “Možda idem, možda ne idem”, ali tu je bila Ksenija. Moj otac je tad zakupio Titovu vilu – otkrio je on, prenosi Blic.