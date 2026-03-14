Tramp: Iran je potpuno poražen

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je američka vojska izvela, kako je naveo, jedno od najmoćnijih bombardovanja na iransko ostrvo Harg.

Tramp je rekao da je Iran potpuno poražen i da Teheran želi dogovor koji on ne bi prihvatio, iako iranski zvaničnici poručuju da će nastaviti borbu. U međuvremenu, irački izvori su naveli da je u raketnom napadu pogođena Američka Ambasada u Bagdadu. Iranske oružane snage saopštile su da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu naftnih kompanija koje sarađuju sa SAD u regionu.

"Iran je imao planove da preuzme čitav Bliski istok i potpuno uništi Izrael. Baš kao i sam Iran, i ti planovi su uništeni", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

On je dodao da mediji koji šalju lažne vijesti "mrze" da izvještavaju o tome koliko je dobro vojska Sjedinjenih Američkih Država djelovala protiv Irana.

"Iran je potpuno poražen i želi sporazum - ali ne sporazum koji bih ja prihvatio. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", naveo je Tramp.

Govoreći novinarima u petak prije polaska za Floridu, Tramp je rekao da rat "ide veoma dobro" i da su SAD ostvarile "mnogo velikih pogodaka i velikih pobjeda", ocijenivši da se nalaze u poziciji "dominacije kakvu niko nikada ranije nije vidio", prenio je Si-Bi-Es.

On je naveo da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo, kao i veći dio vojske, uništeni i dodao je da je "njihova velika prijetnja nestala u svakom pogledu".

Takođe je rekao i da očekuje da će cijene gasa pasti kada se rat završi, naglašavajući da je bilo neophodno okončati nuklearnu prijetnju na Bliskom istoku i širom svijeta.

Na pitanje koliko bi sukob mogao da traje, odgovorio je da će trajati "koliko bude potrebno".

On je ocijenio da bi američka mornarica uskoro mogla da počne da prati tankere kroz Ormuski moreuz.

Izrael izdao upozorenje za evakuaciju Irancima u Tabrizu prije planiranih napada

Izraelska vojska (IDF) izdala je "hitno upozorenje" Irancima u oblasti grada Tabriza, uoči planiranog vazdušnog napada.

"U narednim satima, IDF će djelovati u tom području, kao što su to činile posljednjih dana širom Teherana, kako bi napale vojnu infrastrukturu iranskog režima", navodi se u objavi vojske na Iksu, prenosi Tajms of Izrael.

U objavi na persijskom jeziku se dodaje da "stanovništvo zbog bezbjednosti odmah napusti područje označeno na mapi".

Iran prijeti napadima na energetsku infrastrukturu poslije udara SAD na ostrvo Harg

Iranske oružane snage saopštile su da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu naftnih kompanija koje sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama u regionu, prenijeli su iranski mediji.

Upozorenje je uslijedilo nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp rekao da su američke snage uništile vojne ciljeve na glavnom iranskom naftnom čvorištu, ostrvu Harg, prenio je Rojters.

To ostrvo služi kao izvozni terminal za oko 90 odsto iranskih pošiljki nafte.

Američka Ambasada u Bagdadu pogođena u raketnom napadu

Američka Ambasada u Bagdadu pogođena je u raketnom napadu, saopštili su irački bezbjednosni izvori za Rojters.

Napad je izazvao dim koji se dizao iz zgrade Ambasade, rekli su izvori.

Više detalja o samom napadu, šteti ili žrtvama trenutno nije poznato, navodi agencija.

Prema informacijama koje je dopisnik televizije Al-Hadat dobio od iračkih bezbjednosnih izvora, Ambasadu je pogodio dron. Zvaničnik je dodao da je u napadu uništen sistem protivvazdušne odbrane Ambasade.

Drugi irački zvaničnici su rekli, prenosi Al-Hadat, da je raketa pogodila helikoptersku ploču u Ambasadi.