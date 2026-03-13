Držala ženu u ropstvu punih 25 godina

Tanjug

13.03.2026

22:15

Britanka Amanda Vikson (56) osuđena je na 13 godina zatvora zbog držanja žene u ropstvu u svom domu u Tjuksberiju punih 25 godina.

Tokom vremena dok ju je držala u ropstvu, žrtva je pretrpjela fizičko i psihičko zlostavljanje, prisilni rad i krađu beneficija vrijednih više od 100.000 funti, saopštio je sud u Glosteru.

Гориво

Ekonomija

Dok cijene u svijetu divljaju, evo koliko košta gorivo u Rusiji

Viksonova će izdržati dvije trećine izrečene kazne, prenio je "Skaj Njuz".

Žrtva, identifikovana samo kao "K", dovedena je u kuću Viksonove 1996. godine sa 16 godina, a tokom 25 godina bila je primorana da živi u "nehigijenskim" uslovima, hrani se ostacima hrane i brine o njenoj djeci, dok joj je uskraćivana zdravstvena i stomatološka njega.

Tjerala ju da obrije kosu i tukla

Prema navodima tužilaštva, Viksonova je ženu, koja je danas u četrdesetim godinama, primoravala da obrije kosu i redovno je tukla ako ne bi završila kućne poslove.

Ријеке које се не мијешају

Zanimljivosti

Prirodni fenomen: Rijeke teku jedna pored druge, ali se ne miješaju

Istragom je utvrđeno i da je Viksonova, majka desetoro djece, tokom tog perioda prisvojila više od 100.000 funti socijalnih davanja koja su pripadala žrtvi.

Policija je u kuću u Tjuksberiju došla u martu 2021. godine, nakon dojave jednog od sinova Viksonove, a službenici su spavaću sobu žrtve opisali kao "zatvorsku ćeliju".

U prostoriji je pronađen jednostavan krevet sa prljavim čaršavima, goli zidovi sa tragovima buđi i bez sijalice.

Porota je čula da je žrtva prebijana drškom metle, pri čemu su joj izbijeni zubi, da joj je sredstvo za pranje sudova sipano u grlo, a izbjeljivač prosipan po licu, dok joj nije bilo dozvoljeno da se kupaju, pa se kupala u tajnosti noću.

Орић и Мијатовић

BiH

Na događaju Nasera Orića 2.500 Bošnjaka i Vojin Mijatović

Davila žrtvu i gurala joj glavu u VC šolju

Viksonova je takođe davila žrtvu i gurala joj glavu u VC šolju.

Osim fizičkog zlostavljanja, Viksonova je prevarila državu i primala beneficije za žrtvu na svoj račun od kraja 1990-ih, ukupno više od 100.000 funti.

Na izricanju presude, sudija Ian Lorije naveo je da je Viksonova "stalno negirala svoja djela" i da je težina zločina "toliko ozbiljna da zahtijeva značajnu kaznu zatvora", napominjući da je djelo bilo "uporno i trajalo godinama".

Несрећа Груде

Hronika

Detalji teške nesreće u BiH: Ima povrijeđenih, reagovali Hitna i vatrogasci

Viksonova je u januaru pred Krunskim sudom u Glosteru proglašena krivom za krivična djela savremenog ropstva, uključujući dvije tačke optužnice za prisilni rad, jednu za protivpravno lišenje slobode i tri za nanošenje tjelesnih povreda.

Pročitajte više

Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

Svijet

Amerika šalje marince: Ekspediciona jedinica ide u akciju

1 h

0
Прво појављивање Милице Тодоровић у јавности након порођаја: Ево шта је поручила присутнима

Scena

Prvo pojavljivanje Milice Todorović u javnosti nakon porođaja: Evo šta je poručila prisutnima

1 h

0
Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен

Svijet

Teška nesreća u Italiji: Poginuo vozač iz BiH, suvozač povrijeđen

1 h

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Kaja Kalas žestoko potkačena iz članice EU

2 h

0

Više iz rubrike

Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

Svijet

Amerika šalje marince: Ekspediciona jedinica ide u akciju

1 h

0
Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен

Svijet

Teška nesreća u Italiji: Poginuo vozač iz BiH, suvozač povrijeđen

1 h

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Kaja Kalas žestoko potkačena iz članice EU

2 h

0
Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

Svijet

Više osoba uhapšeno zbog objava o napadima u UAE

2 h

0

23

27

Nova pravila za vozače u BiH, tiču se dozvola i tablica

22

56

Isključite ovaj uređaj iz utičnice preko noći i račun za struju će biti manji

22

44

Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

22

41

Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

22

32

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

