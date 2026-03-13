Držala ženu u ropstvu punih 25 godina

Britanka Amanda Vikson (56) osuđena je na 13 godina zatvora zbog držanja žene u ropstvu u svom domu u Tjuksberiju punih 25 godina.

Tokom vremena dok ju je držala u ropstvu, žrtva je pretrpjela fizičko i psihičko zlostavljanje, prisilni rad i krađu beneficija vrijednih više od 100.000 funti, saopštio je sud u Glosteru.

Viksonova će izdržati dvije trećine izrečene kazne, prenio je "Skaj Njuz".

Žrtva, identifikovana samo kao "K", dovedena je u kuću Viksonove 1996. godine sa 16 godina, a tokom 25 godina bila je primorana da živi u "nehigijenskim" uslovima, hrani se ostacima hrane i brine o njenoj djeci, dok joj je uskraćivana zdravstvena i stomatološka njega.

Tjerala ju da obrije kosu i tukla

Prema navodima tužilaštva, Viksonova je ženu, koja je danas u četrdesetim godinama, primoravala da obrije kosu i redovno je tukla ako ne bi završila kućne poslove.

Istragom je utvrđeno i da je Viksonova, majka desetoro djece, tokom tog perioda prisvojila više od 100.000 funti socijalnih davanja koja su pripadala žrtvi.

Policija je u kuću u Tjuksberiju došla u martu 2021. godine, nakon dojave jednog od sinova Viksonove, a službenici su spavaću sobu žrtve opisali kao "zatvorsku ćeliju".

U prostoriji je pronađen jednostavan krevet sa prljavim čaršavima, goli zidovi sa tragovima buđi i bez sijalice.

Porota je čula da je žrtva prebijana drškom metle, pri čemu su joj izbijeni zubi, da joj je sredstvo za pranje sudova sipano u grlo, a izbjeljivač prosipan po licu, dok joj nije bilo dozvoljeno da se kupaju, pa se kupala u tajnosti noću.

Davila žrtvu i gurala joj glavu u VC šolju

Viksonova je takođe davila žrtvu i gurala joj glavu u VC šolju.

Osim fizičkog zlostavljanja, Viksonova je prevarila državu i primala beneficije za žrtvu na svoj račun od kraja 1990-ih, ukupno više od 100.000 funti.

Na izricanju presude, sudija Ian Lorije naveo je da je Viksonova "stalno negirala svoja djela" i da je težina zločina "toliko ozbiljna da zahtijeva značajnu kaznu zatvora", napominjući da je djelo bilo "uporno i trajalo godinama".

Viksonova je u januaru pred Krunskim sudom u Glosteru proglašena krivom za krivična djela savremenog ropstva, uključujući dvije tačke optužnice za prisilni rad, jednu za protivpravno lišenje slobode i tri za nanošenje tjelesnih povreda.