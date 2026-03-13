Logo
Large banner

Kaja Kalas žestoko potkačena iz članice EU

Autor:

ATV

13.03.2026

21:43

Komentari:

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Foto: Tanjug/AP

EU ima veliki problem jer globalne sile ignorišu Brisel po svim važnim međunarodnim pitanjima zbog visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbjednost Kaje Kalas, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Brisel bi trebalo da razmotri smjenu svog glavnog diplomate Kaje Kalas, koja je postala beznačajna figura na svjetskoj političkoj sceni", naglasio je Fico.

On je izrazio protivljenje tome da Kalasova vrši funkciju visokog predstavnika EU, jer zbog nje Unija ima "veliki problem, jer je niko ne shvata ozbiljno".

"Evropski lideri se ne pitaju, ne primaju telefonske pozive o važnim međunarodnim pitanjima. Mislite li da je neko zvao /predsjednika Evropske komisije/ Ursulu /fon der Lajen/ ili Kaju /Kalas/ ili /predsjednika Evropskog savjeta Antonija/ Kostu u vezi sa iransko-izraelskim sukobom? Nismo imali pojma dok se nije desio", rekao je Fico.

On je napomenuo da se niko nije konsultovao sa EU ni tokom događaja u Venecueli, kada su američke snage uhapsile predsjednika Nikolasa Madura.

"Trebalo bi da razmislimo o smjeni, barem za takozvanog ministra Kaju Kalas i da tamo postavimo nekoga ko ima veći uticaj u međunarodnim odnosima", predložio je Fico.

On je dodao da Vašington tretira EU "kao da ne postoji" i bira bilateralne pregovore sa članicama prije nego dijalog sa Unijom kao cjelinom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kaja Kalas

Robert Fico

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

Svijet

Više osoba uhapšeno zbog objava o napadima u UAE

2 h

0
Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

Svijet

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

2 h

0
Пљачка златаре

Svijet

Filmska pljačka zlatare: Lopovi za 70 sekundi ukrali nakit vrijedan 1,7 miliona dolara

3 h

0
Иран дозволио пролаз кроз Ормуски мореуз за два индијска танкера

Svijet

Iran dozvolio prolaz kroz Ormuski moreuz za dva indijska tankera

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

27

Nova pravila za vozače u BiH, tiču se dozvola i tablica

22

56

Isključite ovaj uređaj iz utičnice preko noći i račun za struju će biti manji

22

44

Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

22

41

Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

22

32

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner