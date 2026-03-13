Kaja Kalas žestoko potkačena iz članice EU

EU ima veliki problem jer globalne sile ignorišu Brisel po svim važnim međunarodnim pitanjima zbog visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbjednost Kaje Kalas, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Brisel bi trebalo da razmotri smjenu svog glavnog diplomate Kaje Kalas, koja je postala beznačajna figura na svjetskoj političkoj sceni", naglasio je Fico.

On je izrazio protivljenje tome da Kalasova vrši funkciju visokog predstavnika EU, jer zbog nje Unija ima "veliki problem, jer je niko ne shvata ozbiljno".

"Evropski lideri se ne pitaju, ne primaju telefonske pozive o važnim međunarodnim pitanjima. Mislite li da je neko zvao /predsjednika Evropske komisije/ Ursulu /fon der Lajen/ ili Kaju /Kalas/ ili /predsjednika Evropskog savjeta Antonija/ Kostu u vezi sa iransko-izraelskim sukobom? Nismo imali pojma dok se nije desio", rekao je Fico.

On je napomenuo da se niko nije konsultovao sa EU ni tokom događaja u Venecueli, kada su američke snage uhapsile predsjednika Nikolasa Madura.

"Trebalo bi da razmislimo o smjeni, barem za takozvanog ministra Kaju Kalas i da tamo postavimo nekoga ko ima veći uticaj u međunarodnim odnosima", predložio je Fico.

On je dodao da Vašington tretira EU "kao da ne postoji" i bira bilateralne pregovore sa članicama prije nego dijalog sa Unijom kao cjelinom.