Više osoba uhapšeno zbog objava o napadima u UAE

13.03.2026

21:29

Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ
Foto: Tanjug / AP / Altaf Qadri

Nekoliko osoba, uključujući turiste i influensere, uhapšeno je u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, zbog posjedovanja, dijeljenja ili komentarisanja digitalnog sadržaja koji prikazuje napade ili štetu od napada Irana u zemlji.

U Emiratima je uhapšena 21 osoba, izjavila je zagovornička organizacija "Detained in Dubai".

"Optužbe zvuče izuzetno nejasno, ali ozbiljno na papiru. U stvarnosti, navodno ponašanje moglo bi biti nešto jednostavno poput dijeljenja ili komentarisanja videozapisa koji već kruži internetom", rekla je Rada Stirling, izvršna direktorica "Detained in Dubai" i "Due Process International".

Svijet

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

Još je dodala:

"Prema zakonima UAE o sajber kriminalu, osoba koja izvorno objavljuje sadržaj može biti optužena, ali isto tako i svako ko ga preoblikuje, ponovo objavljuje ili komentariše. Jedan videozapis može brzo dovesti do toga da se desetine ljudi suočavaju s kaznenim prijavama", rekla je Stirlingova, a prenosi "Upi".

Pročitajte više

Несрећа Груде

Hronika

Potpuna obustava saobraćaja: Teška nesreća u BiH, na terenu i vatrogasci

2 h

0
Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

Društvo

Sutra slavimo Prepodobnomučenicu Edvokiju: Ovu molitvu svaki vjernik treba da izgovori

2 h

0
Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

Zanimljivosti

Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

2 h

0
Вода чаша

Zdravlje

Ovo su znakovi da ne pijete dovoljno vode

3 h

0

Više iz rubrike

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

Svijet

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

2 h

0
Пљачка златаре

Svijet

Filmska pljačka zlatare: Lopovi za 70 sekundi ukrali nakit vrijedan 1,7 miliona dolara

3 h

0
Иран дозволио пролаз кроз Ормуски мореуз за два индијска танкера

Svijet

Iran dozvolio prolaz kroz Ormuski moreuz za dva indijska tankera

3 h

0
Пад планинара

Svijet

Planinar se kotrljao niz planinu: Prošao samo sa povredom malog prsta

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

27

Nova pravila za vozače u BiH, tiču se dozvola i tablica

22

56

Isključite ovaj uređaj iz utičnice preko noći i račun za struju će biti manji

22

44

Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

22

41

Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

22

32

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

