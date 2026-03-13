Više osoba uhapšeno zbog objava o napadima u UAE

Autor:ATV
13.03.2026
21:29
Komentari:0
Nekoliko osoba, uključujući turiste i influensere, uhapšeno je u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, zbog posjedovanja, dijeljenja ili komentarisanja digitalnog sadržaja koji prikazuje napade ili štetu od napada Irana u zemlji.
U Emiratima je uhapšena 21 osoba, izjavila je zagovornička organizacija "Detained in Dubai".
"Optužbe zvuče izuzetno nejasno, ali ozbiljno na papiru. U stvarnosti, navodno ponašanje moglo bi biti nešto jednostavno poput dijeljenja ili komentarisanja videozapisa koji već kruži internetom", rekla je Rada Stirling, izvršna direktorica "Detained in Dubai" i "Due Process International".
Svijet
Još je dodala:
"Prema zakonima UAE o sajber kriminalu, osoba koja izvorno objavljuje sadržaj može biti optužena, ali isto tako i svako ko ga preoblikuje, ponovo objavljuje ili komentariše. Jedan videozapis može brzo dovesti do toga da se desetine ljudi suočavaju s kaznenim prijavama", rekla je Stirlingova, a prenosi "Upi".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
27
22
56
22
44
22
41
22
32
Trenutno na programu