Planinar se kotrljao niz planinu: Prošao samo sa povredom malog prsta

Dramatičan pad planinara na snježnoj planini Risi u Tatrama, visokoj 2.500 metara, zabilježila je kamera na kacigi njegovog kolege.

Iako se nekoliko desetina metara nekontrolisano kotrljao niz strmu padinu, planinar je nevjerovatnom srećom preživio i prošao samo sa povredom malog prsta.

Planinari su se penjali u subotu na strmu stjenovitu planinu Risi, koja dostiže visinu od oko 2.500 metara i prekrivena je snijegom, a nalazi se u istočnom dijelu planinskog lanca Tatre, na granici između Poljske i Slovačke.

Iako je pad djelovao zastrašujuće, nekim čudom planinar je uspio da se zaustavi tokom prevrtanja i sam se spusti niz planinu do planinarskog doma. Na kraju je prošao samo s povredom malog prsta.

Njegov prijatelj, koji je po struci ljekar, odmah ga je pregledao i utvrdio da nema ozbiljnijih povreda. Nakon toga su zajedno uspjeli nastaviti silazak s planine.

Kako je kasnije ispričao planinar, koji će ovaj događaj pamtiti do kraja života, tokom penjanja napravio je jedan pogrešan korak zbog čega je izgubio ravnotežu i oslonac krampom u snijegu, nakon čega je počeo da pada niz planinu, prenosi Deji Mejl.