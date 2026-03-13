Planinar se kotrljao niz planinu: Prošao samo sa povredom malog prsta

Autor:ATV
13.03.2026
19:53
Komentari:0
Dramatičan pad planinara na snježnoj planini Risi u Tatrama, visokoj 2.500 metara, zabilježila je kamera na kacigi njegovog kolege.
Iako se nekoliko desetina metara nekontrolisano kotrljao niz strmu padinu, planinar je nevjerovatnom srećom preživio i prošao samo sa povredom malog prsta.
Planinari su se penjali u subotu na strmu stjenovitu planinu Risi, koja dostiže visinu od oko 2.500 metara i prekrivena je snijegom, a nalazi se u istočnom dijelu planinskog lanca Tatre, na granici između Poljske i Slovačke.
Iako je pad djelovao zastrašujuće, nekim čudom planinar je uspio da se zaustavi tokom prevrtanja i sam se spusti niz planinu do planinarskog doma. Na kraju je prošao samo s povredom malog prsta.
Njegov prijatelj, koji je po struci ljekar, odmah ga je pregledao i utvrdio da nema ozbiljnijih povreda. Nakon toga su zajedno uspjeli nastaviti silazak s planine.
Kako je kasnije ispričao planinar, koji će ovaj događaj pamtiti do kraja života, tokom penjanja napravio je jedan pogrešan korak zbog čega je izgubio ravnotežu i oslonac krampom u snijegu, nakon čega je počeo da pada niz planinu, prenosi Deji Mejl.
@thisisslovakia_ ⚠️ Nehoda na ceste z Rysov Táto nehoda sa stala 7. marca na ceste z Rysov. Počasie bolo veľmi dobré. Svietilo slnko, takmer nefúkal vietor a snehové podmienky boli stabilné. Počas zostupu jeden muž zle stúpil na strmom svahu. Stratil rovnováhu, vypadol mu čakan a začal sa veľkou rýchlosťou šmýkať dolu svahom. Nedokázal sa sám zastaviť, čo bolo veľmi nebezpečné. Po chvíli k nemu prišli ostatní ľudia. Našťastie neutrpel vážne zranenia. Sťažoval sa iba na bolesť malíčka na ruke. Jeho kamarát, ktorý bol lekár, ho na mieste skontroloval. Nakoniec bol schopný pokračovať v zostupe z hory po vlastných silách. Aj keď nehoda vyzerala veľmi nebezpečne, skončila bez vážnych následkov. 🇬🇧 Accident on the Way Down from Rysy This accident happened on March 7 on the way down from Rysy. The weather was very good. The sun was shining, there was almost no wind, and the snow conditions were stable. During the descent, a man stepped badly on the steep slope. He lost his balance, dropped his ice axe, and started sliding down the slope at high speed. He was not able to stop himself, which made the situation very dangerous. After a short time, other people reached him. Fortunately, he was not seriously injured. He only complained about pain in his little finger. His friend, who was a doctor, checked him on the spot. In the end, he was able to continue the descent from the mountain on his own. Even though the accident looked very dangerous, it ended without serious consequences. Video: Leszek Piszczyk #ThisIsSlovakia #ThisIsPoland #tatry #accident #warning ♬ original sound - thisisslovakia
