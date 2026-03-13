Izgradnja HE "Dabar" u završnoj fazi i ova godina je ključna

Projekat Hidroelektrana Dabar je jedan od najvećih energetskih poduhvata u ovo dijelu Evrope, radovi se privode kraju, na mrežu će krajem sljedeće godine obećavaju energo čelnici. Sastali su se danas u Trebinju.

Ova godina je ključna za projekat HE Dabar zato će se svako 15 dana izvještaj o radovima slati iz Trebinja za Banjaluku, zaključak je to sastanka energo čelnika na jugu sa resornim ministrom. Svi se maksimalno moramo angažovati, kaže prvi čovjek budućeg energo giganta.

"Mi smo završili sve zemljane radove, treba da uđemo u izgradnju kanala i dalekovoda i u dolasku nam je hidromašinska oprema što se tiče cjevovoda on je već pristigao u luku Ploče", kaže Danilo Ilić, direktor HE Dabar.

Neka oprema je već na gradilištu. Osim o opremi vodi se računa i o finansijama, trebaće još jedan kredit za nastavak eksproprijacija na području Nevesinjskog polja gdje će biti akumulacija.

"Projektuje se da će eksproprijacija imovina i iseljavanje 25 domaćinstava u cjelosti iz tog područja iznositi oko 50 miliona maraka. Dijelovi eksproprijacije su urađeni što zaklapaju objekti koji se nalaze u akumulaciji", rekao je Luka Petrović, direktor ERS-a.

Za ovaj kredit će trebati i garancije Vlade Republike Srpske. Biće, kaže ministar Petar Đokić i dodaje da je najvažnije ispoštovati zacrtane rokove.

"Nama je cilj da i koji mjesec prije dođemo do kraja ovoga projekta i da ga pustimo u rad jer će to osigurati novu energiju a nova energija je i novi prihodi ERSa i kroz ovaj i kroz druge projekte koje vodimo i koje ćemo realizovati. Želimo da Republici Srpskoj obezbjedimo energetsku nezavisnost odnosno energetsku bezbjednost", rekao je Đokić.

Plan je da HE Dabar snage 160 megavata na mreži bude najkasnije do kraja sljedeće, 2027 godine. Dovodni tunel je završen, predaja investitoru je planirana za septembar ove godine.