Izgradnja HE "Dabar" u završnoj fazi i ova godina je ključna

Izvor:

ATV

13.03.2026

19:31

Projekat Hidroelektrana Dabar je jedan od najvećih energetskih poduhvata u ovo dijelu Evrope, radovi se privode kraju, na mrežu će krajem sljedeće godine obećavaju energo čelnici. Sastali su se danas u Trebinju.

Ova godina je ključna za projekat HE Dabar zato će se svako 15 dana izvještaj o radovima slati iz Trebinja za Banjaluku, zaključak je to sastanka energo čelnika na jugu sa resornim ministrom. Svi se maksimalno moramo angažovati, kaže prvi čovjek budućeg energo giganta.

"Mi smo završili sve zemljane radove, treba da uđemo u izgradnju kanala i dalekovoda i u dolasku nam je hidromašinska oprema što se tiče cjevovoda on je već pristigao u luku Ploče", kaže Danilo Ilić, direktor HE Dabar.

Neka oprema je već na gradilištu. Osim o opremi vodi se računa i o finansijama, trebaće još jedan kredit za nastavak eksproprijacija na području Nevesinjskog polja gdje će biti akumulacija.

"Projektuje se da će eksproprijacija imovina i iseljavanje 25 domaćinstava u cjelosti iz tog područja iznositi oko 50 miliona maraka. Dijelovi eksproprijacije su urađeni što zaklapaju objekti koji se nalaze u akumulaciji", rekao je Luka Petrović, direktor ERS-a.

Za ovaj kredit će trebati i garancije Vlade Republike Srpske. Biće, kaže ministar Petar Đokić i dodaje da je najvažnije ispoštovati zacrtane rokove.

"Nama je cilj da i koji mjesec prije dođemo do kraja ovoga projekta i da ga pustimo u rad jer će to osigurati novu energiju a nova energija je i novi prihodi ERSa i kroz ovaj i kroz druge projekte koje vodimo i koje ćemo realizovati. Želimo da Republici Srpskoj obezbjedimo energetsku nezavisnost odnosno energetsku bezbjednost", rekao je Đokić.

Plan je da HE Dabar snage 160 megavata na mreži bude najkasnije do kraja sljedeće, 2027 godine. Dovodni tunel je završen, predaja investitoru je planirana za septembar ove godine.

Više iz rubrike

Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Ekonomija

Cijene goriva između Banjaluke i Laktaša različite - evo gdje je najjeftinije

6 h

1
Пумпа

Ekonomija

Prosječna cijena "brenta" biće iznad 100 dolara

6 h

0
Значајан пад индустријске производње у ФБиХ

Ekonomija

Značajan pad industrijske proizvodnje u FBiH

8 h

0
Након говора иранског врховног вође: Скочиле цијене нафте

Ekonomija

Nakon govora iranskog vrhovnog vođe: Skočile cijene nafte

23 h

0

