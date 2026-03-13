Prosječna cijena "brenta" biće iznad 100 dolara

Izvor:
Tanjug
13.03.2026
14:28
Komentari:0
Prosječna cijena nafte marke "brent" biće iznad 100 dolara po barelu u martu, usljed energetske krize izazvane sukobom na Bliskom istoku, javlja televizija Si-En-En, pozivajući se na prognozu stručnjaka iz bankarske grupacije "Goldman Saks".
Analitičari vjeruju da će cijene nafte u aprilu biti na nivou od 85 dolara po barelu, a zatim će pasti na 70 dolara po barelu.
Takođe, prema mišljenju analitičara, ukoliko se američko-izraelska vojna operacija protiv Irana produži i poremećaji u snabdijevanju energijom nastave dva mjeseca, onda će cijene nafte ostati na 93 dolara po barelu čak i do kraja godine.
Ekonomija
2 h0
Ekonomija
17 h0
Ekonomija
20 h0
Ekonomija
20 h0
Najnovije
Najčitanije
15
18
15
13
15
11
15
06
15
06
Trenutno na programu