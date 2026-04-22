Cijene nafte porasle za skoro četiri odsto

Cijene nafte danas su porasle za blizu četiri odsto, nakon obnovljenih napada na brodove u Persijskom zalivu.

Cijena nafte Brent kretala se na nivou od 101 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 92 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Region Užas u Hrvatskoj: Muškarac (34) seksualno zlostavljao i iskorištavao djecu

Kontejnerski brod pod zastavom Liberije našao se pod vatrom topovnjače u vezi sa korpusom Iranske revolucionarne garde.

U odvojenom incidentu, meta su bila još dva teretna broda koji su isplovili u inostranstvo.

Napadi predstavljaju najnoviju eskalaciju u regionu, jer tenzije oko Ormuskom moreuzu ostaju visoke.

Iran je ranije naznačio da je dobio signale da su Sjedinjene Američke Države možda otvorene za prekid blokade pomenutog plovnog puta i potencijalno ponovno otvaranje pregovora.

Savjeti Ova biljka raste u skoro svakom dvorištu a pravo je bogatstvo

Američki predsjednik Donald Tramp kasno u utorak je produžio prekid vatre, ali je upozorio da će ograničenja u Ormuzu ostati do završetka pregovora.

Iran je saopštio da neće ponovo otvoriti moreuz dok se američka blokada nastavlja.

Aktuelni poremećaji loše utiču na snabdijevanje, pri čemu je Azija najviše pogođena.

(Tanjug)