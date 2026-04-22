Koliko će koštati ljetovanje u Crnoj Gori ove godine?

Kako se približava ljetna sezona 2026, interesovanje za odmor u Crnoj Gori naglo raste, a zajedno sa njim i cijene smještaja.

Pregled aktuelnih ponuda na platformama za rezervacije poput Bukinga pokazuje da će turisti ove godine, posebno u julu i avgustu, morati da izdvoje više nego ranije.

Svijet Peskov: Kremlj očekuje posjetu Vitkofa i Kušnera

Najveća potražnja i dalje je za apartmanima, koji nude najširi raspon cijena.

U predsezoni, tokom maja i juna, najpovoljniji smještaj može se naći već od oko 20 do 30 evra po noći, uglavnom u manje atraktivnim lokacijama ili dalje od obale. Međutim, na primorju, u mjestima poput Budve, Kotora i Herceg Novog, cijene u sezoni značajno rastu i kreću se od 60 do 120 evra za noć u prosječnim apartmanima. U Ulcinju i Baru moguće je pronaći nešto povoljnije opcije, uglavnom između 50 i 90 evra.

Za luksuzniji smještaj, cijene drastično skaču. Moderni apartmani sa pogledom na more, bazenima i dodatnim sadržajima mogu dostići nekoliko stotina evra po noći, dok najekskluzivnije vile prelaze i 1.000 evra dnevno. U prosjeku, porodica koja planira ljetovanje u špicu sezone treba da računa na izdvajanje između 70 i 150 evra po danu za solidan apartman.

Ekonomija Kolike su plate kasira u Njemačkoj

U Tivtu se mogu iznajmiti i manji apartmani, doduše, udaljeni od plaže, i za 50 evra po danu. Ali, ko će da pješači po suncu do plaže svaki dan?

Ukoliko volite luksuznije apartmane, bliže plaži, onda je i cijena skuplja. Recimo, 800 metara od centra Tivta, a blizu plaže, dvosoban apartman košta i više od 100 evra po danu.

Hotelski smještaj je još skuplji, posebno u najpopularnijim turističkim centrima. U predsezoni, noćenje sa doručkom može se pronaći već od oko 50 evra po osobi, ali tokom jula i avgusta cijene rastu na 65 do 130 evra dnevno. To znači da sedmodnevni boravak u hotelu može koštati između 450 i 900 evra po osobi, dok luksuzni hoteli bez problema prelaze i 1.000 evra za isti period.

Velike razlike u cijenama jasno se vide između predsezone i glavnog dijela ljeta. Dok se u maju, junu ili septembru može ljetovati za 150 do 300 evra za deset dana, u jeku sezone isti aranžmani dostižu 300 do 600 evra, pa i više. U pojedinim slučajevima, cijene smještaja gotovo se udvostručuju za samo nekoliko nedjelja.

Hronika Učenik napao profesoricu u Sarajevu tokom časa

Kada je riječ o lokacijama, najskuplji su i dalje Budva, Kotor i elitne zone poput Porto Montenegra, dok su Bar, Herceg Novi i Ulcinj nešto pristupačniji. Razlika između najskupljih i najjeftinijih destinacija može biti i do 50 odsto za sličan tip smještaja.

Rast cijena objašnjava se kombinacijom faktora - povećanjem troškova energije i hrane, rastom plata u turističkom sektoru, ali i većom potražnjom, jer se sve više turista odlučuje za bliže destinacije.

Ljetovanje u Crnoj Gori ove godine neće biti najjeftinija opcija, ali i dalje nudi širok izbor za različite budžete. Oni koji žele da uštede moraće da rezervišu ranije ili da izaberu termine van glavne sezone, jer razlika u cijeni može biti i duplo veća za isti smještaj.

